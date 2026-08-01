Salut
El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
Aporta potassi, fibra i vitamines, cosa que la converteix en un aliment amb un perfil nutricional molt complet i fàcil d’incorporar a la dieta diària
El Periódico
L’alimentació té un paper clau en la salut cardiovascular i, tot i que sovint es busquen aliments exòtics o suplements miracle, alguns dels millors aliats són a l’abast de tothom. La cardiòloga Magdalena Perelló destaca una verdura molt comuna en la dieta mediterrània pels seus beneficis per al cor, avalats per l’evidència científica.
L’especialista explica que la «ceba conté quercetina», un antioxidant natural que «abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació», tres factors estretament relacionats amb el risc de malaltia cardiovascular. «La tens a la cuina i no és exòtica ni cara. Té un antioxidant natural anomenat quercetina amb superpoders», ha detallat.
Els beneficis de la ceba
Perelló assenyala que diversos estudis han analitzat l’impacte d’aquest aliment sobre la salut. Un d’ells va observar que el consum de ceba es va associar amb una reducció de fins a sis punts en la pressió arterial. Una altra investigació va concloure que menjar ceba vermella crua va ajudar a «disminuir el colesterol en dones amb síndrome d’ovari poliquístic».
A més d’aquests efectes, la ceba aporta potassi, fibra i vitamines, cosa que la converteix en un aliment amb un perfil nutricional molt complet i fàcil d’incorporar a la dieta diària.
Un aliment a l’abast de tothom
Davant la popularitat creixent dels anomenats superaliments, no sempre cal recórrer a productes cars o difícils de trobar per cuidar la salut. La ceba és un ingredient econòmic, present a la majoria de les llars i molt versàtil a la cuina, ja sigui com a base de guisats, en amanides o en saltats.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
- Nou canvi fiscal als carburants a partir de l’1 d’agost: així pot afectar els preus
- El celler La Vinyeta denuncia que un ramat de vaques «ha arrasat» la vinya de Llançà
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló