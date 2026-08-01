Una nova esquerda al Putxet allarga el retorn del 38% dels afectats
La troballa consisteix en "una cavitat molt més petita que la inicial" ubicada sota un dels blocs que encara no tenia el vistiplau i on es fan treballs d’estabilització.
Judit Bertran
Complicacions al Putxet. Els Bombers de Barcelona van trobar una nova esquerda al soterrani del número 2 del carrer de Rubinstein, un dels blocs afectats pel forat ocasionat per les obres de la línia 9 de metro el 7 de juliol. Fins ara, un 62% dels veïns desallotjats (els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles i del 6 del carrer de Rubinstein) van tenir autorització per tornar a casa seva després d’un registre exhaustiu dels tècnics. La tendència positiva es va truncar amb aquesta nova troballa: el 38% restant dels veïns, de les quatre finques buides, no podran tornar fins al setembre.Els Bombers de Barcelona han trobat una nova esquerda al soterrani del número 2 del carrer Rubinstein, un dels blocs afectats pel forat ocasionat per les obres de la línia 9 de metro de Barcelona el 7 de juliol passat. Es tracta d’un canvi de paradigma, ja que fins ara les actuacions havien permès que un 62% de veïns desallotjats (els dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i del 6 del carrer Rubinstein) aconseguís llum verda per tornar a les seves vivendes després d’un registre exhaustiu per part dels tècnics. La tendència positiva s’ha truncat amb aquesta troballa: el 38% restant dels veïns, de les quatre finques que queden buides, no podran tornar fins al setembre.
Així ho van anunciar ahir al matí Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat; Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona, i Sebastià Massagué. La troballa consisteix en "una cavitat molt més petita que la inicial" ubicada sota un dels blocs que encara no tenia el vistiplau i on es porten a terme treballs d’injecció i estabilització. Això impossibilita que els veïns accedeixin puntualment als seus habitatges, cosa que fins ara sí que es podia fer amb acompanyament dels bombers.Així ho han anunciat Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat; Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona; i Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, aquest divendres al matí en declaracions a mitjans. La troballa consisteix en "una petita cavitat molt més petita que la inicial" ubicada en sota un dels blocs que encara no tenia el vistiplau i on s’estan fent treballs d’injecció i d’estabilització. Això impossibilita que els veïns accedeixin puntualment, una cosa que fins ara sí que es podia fer amb acompanyament dels bombers.
"Sabíem que era la zona més afectada, i per això s’estan fent treballs per garantir la solidesa del terreny", va explicar Ramírez, que va destacar que per trobar aquesta afectació van ser primordials els sistemes d’auscultació i inspecció diària als edificis, tasca que aquests dies s’ha intensificat per reparar els desperfectes com més aviat millor."Sabíem que era la zona més afectada, i per això s’estan fent treballs per garantir la solidesa del terreny", ha explicat Ramírez. Ha destacat que per trobar aquesta afectació han sigut primordials els sistemes d’excultació i inspecció diària que s’han portat a terme als edificis, una tasca que aquests dies s’ha intensificat perquè els desperfectes es reparin al més aviat possible.
Durant aquest mes d’agost es preveu dur a terme la comprovació del terreny i la consolidació de l’àrea afectada pel forat. No serà fins a finals de mes que començaran a calcular les dates de retorn dels altres veïns.Durant el mes d’agost es preveu que es facin les tasques de comprovació del terreny i consolidació de tota l’àrea afectada pel forat. I no serà fins a finals del mes quan comencin a calcular les dates de retorn dels altres veïns.
Ajudes econòmiques
Pilar Díaz va explicar que des d’ahir 48 veïns començaran a rebre un avançament de les ajudes econòmiques per a despeses extraordinàries. Es va oferir la possibilitat de suspendre el pagament dels lloguers, mesura a la qual gairebé una vintena de veïns es van acollir. També es va habilitar una línia de préstecs de l’Institut Català de Finances (ICF) per als 16 locals afectats per despeses ordinàries.Pilar Díaz ha explicat també que a partir d’aquest mateix divendres 48 veïns començaran a rebre un avançament dels ajuts econòmics per fer front a les despeses extraordinàries derivades. D’altra banda, s’ha ofert també la possibilitat de suspendre el pagament dels lloguers, una mesura a què gairebé una vintena de veïns s’han acollit. També s’ha habilitat una línia de préstecs de l’Institut Català de Finances (ICF) per als 16 locals afectats en concepte de despeses ordinàries.
El precedent del Carmel
En qualsevol cas, el gir de guió d’ahir carrega de raons la meitat dels afectats que ja s’havien unit per reclamar conjuntament les indemnitzacions i una inspecció per part de tècnics independents. Com va informar EL PERIÓDICO, han contractat l’advocada que va portar el mediàtic cas de l’enfonsament del Carmel el 2025, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO i fundadora de Grupo Pérez Pozo.En qualsevol cas, el gir de guió d’aquest divendres carrega de raons la meitat d’afectats que ja s’havia unit per reclamar conjuntament les indemnitzacions i una inspecció per part de tècnics independents. Com va informar EL PERIÓDICO, han contractat precisament l’advocada que va portar el mediàtic cas de l’enfonsament del Carmel el 2025, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO i fundadora de Grup Pérez Pozo.
Pérez-Pozo va representar un terç dels veïns afectats pel clot de l’L5 al Carmel el 2005. Aquest accident va obligar a desallotjar 1.289 persones de 530 habitatges i es va saldar amb el pagament d’uns 100 milions d’euros en indemnitzacions: 42 milions en danys morals, 16 en factures d’hotels i lloguers de pisos pont, 6,3 per indemnitzar els comerciants i 32 per a obra civil i la rehabilitació d’edificis. Alguns dels afectats van tardar més de dos anys a tornar a casa seva i d’altres no ho van fer mai.Pérez-Pozo va representar un terç dels veïns afectats pel clot de l’L5 al Carmel el 2005. Aquest accident va obligar a desallotjar 1.289 persones de 530 vivendes i es va saldar amb el pagament d’uns 100 milions d’euros en indemnitzacions: 42 milions en danys morals, 16 en factures d’hotels i lloguers de pisos pont, 6,3 per indemnitzar els comerciants i 32 per a obra civil i la rehabilitació d’edificis. Alguns dels afectats van tardar més de dos anys a tornar a casa seva, d’altres no ho van fer mai.
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