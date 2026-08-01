El Vallès vol optimitzar les connexions amb el campus
Sabadell i Badia veuen en la seva nova reforma una oportunitat per reforçar el transport, atraure talent i estrènyer llaços amb el centre.
Clàudia Mas
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vol deixar de ser un gran recinte al qual s’entra per estudiar o treballar i del qual se surt a l’acabar la jornada. El nou pla director urbanístic planteja un campus més permeable, més ben connectat amb els municipis veïns i amb més vida quotidiana. L’ambició és que Bellaterra, Cerdanyola, Badia del Vallès, Sabadell o Barberà funcionin cada cop més com un mateix ecosistema de coneixement. Però la integració no depèn només de nous edificis o espais públics. Per als qui viuen al voltant del campus, el principal repte continua sent la mobilitat.
Cada dia passen per la UAB més de 50.000 persones entre estudiants, investigadors, treballadors i visitants. La xifra s’acosta als 58.264 habitants de Cerdanyola del Vallès: és com si, cada jornada, gairebé tota la població del municipi es desplacés fins al campus.
Aquest volum de trànsit es nota especialment en els nuclis més pròxims. Elisenda Clascà, presidenta de la Plataforma Urbanisme i Mobilitat Bellaterra Vallès (PLABUM), adverteix que una connexió més reforçada amb l’entorn no pot traduir-se en més problemes de circulació. "La universitat ja està interconnectada. El que ha de fer és resoldre millor que aquesta interconnexió no generi embussos i problemes als qui vivim al costat", afirma Clascà.
La situació es complica durant les hores punta, quan coincideixen les entrades a la universitat i als centres escolars amb els col·lapses de l’AP-7. Quan l’autopista s’encalla, nombrosos vehicles busquen alternatives per carrers residencials de Bellaterra, com ara Pin i Soler, el Camí Antic i la BV-1414.
A prop i lluny alhora
Des d’altres municipis, el nou planejament s’observa també com una oportunitat. "La universitat és aquí al costat, però moltes vegades sembla que visquem en dos llocs diferents", explica el David, enginyer de 31 anys i veí de Badia del Vallès, que utilitza els camins que connecten el municipi amb la UAB per córrer o desplaçar-se amb bicicleta. "Si milloressin els accessos i hi hagués més vida compartida entre el campus i Badia, la gent creuaria molt més d’un costat a l’altre", assegura.
A Badia, on tot just una pujada separa el nucli urbà de la universitat, l’Ajuntament vol aprofitar aquesta proximitat per convertir el municipi en un districte universitari vinculat a la universitat. L’objectiu és atraure estudiants, investigadors i nous serveis, a més de dinamitzar l’activitat econòmica i generar oportunitats per als veïns. L’estratègia s’articula a través del projecte BADHIC.
Algunes fonts municipals assenyalen que la prioritat és "convertir aquesta proximitat en oportunitats per als veïns" i aconseguir que la relació amb la universitat tingui un impacte directe sobre la vida i l’economia del municipi.
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