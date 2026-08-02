La Bassa de Sabadell compleix 40 anys amb milers de visitants
La "platja sense mar" de la cocapital vallesana s’erigeix en un símbol de l’estiu atraient banyistes de l’àrea metropolitana de Barcelona.
EDU GIL
Inaugurada fa 40 anys, la Bassa de Sabadell s’ha convertit en un dels símbols de l’estiu de la cocapital vallesana. Cada temporada reuneix milers de persones procedents no només de la ciutat, sinó també de Barcelona i altres municipis. Monitors de casals, famílies que repeteixen cada estiu, jubilats que intenten escapar de la calor o visitants que descobreixen el recinte per primera vegada conviuen en un espai que descriuen com "una platja sense mar".
Exemple de com la fama de La Bassa ha superat els límits de Sabadell són el Julián i la Carmen, jubilats de Barcelona que no falten a la cita estival. "Cada estiu hi venim una o dues vegades. Ens agrada perquè és tranquil·la i, a més, és econòmica", expliquen. Per a ells, el trajecte de tot just mitja hora compensa amb escreix. "Aparques bé, arribes de seguida i pots passar tot el dia aquí", resumeixen.
El Miquel i la Mireia es desplacen des de Badalona. "Ens va sorprendre el preu [6,30 € l’entrada general a partir de 16 anys de dies laborables i 7,90 € els caps de setmana]. Per a una família està molt bé i, a més, tens la zona de pícnic, les taules i moltes activitats per passar el dia", explica.
Hi ha qui fa més de 20 anys que ve cada estiu i qui creua mitja àrea metropolitana perquè considera que el viatge s’ho mereix. Mentre els casals ocupen part del recinte, les famílies viuen la jornada a un altre ritme. "Està molt bé que Sabadell tingui una piscina així per poder disfrutar de l’estiu sense anar-se’n lluny", elogia Elisabeth Paz, abonada de temporada.
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