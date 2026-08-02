La Guàrdia Civil tanca la unitat submarinista de la Costa Brava
Alcaldes de la zona rebutgen la supressió de la base situada a la zona amb més immersions a Espanya i amb un únic membre que ha participat en el rescat de quatre cadàvers el 2026.
Guillem Sánchez
Diversos alcaldes de la Costa Brava s’oposen a la supressió de la unitat de submarinistes de rescat de la Guàrdia Civil a Girona, la zona amb més immersions i incidents d’Espanya. La cúpula de l’institut armat ha decidit que Barcelona es faci càrrec de la costa de Girona. L’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha enviat cartes al Govern espanyol sol·licitant que rectifiqui. "La supressió del GEAS de Girona és una bestiesa", afirma.
El Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de Girona està ubicat a l’Estartit des de fa gairebé tres dècades. "Només des d’aquest port es gestionen al voltant de 70.000 immersions anuals. No podem oblidar que les Illes Medes és una de les principals destinacions mundials de busseig", explica Colomí, en una missiva que la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha respost defensant la decisió de tancar la base de Girona. Els motius per suprimir-la, remarquen les fonts consultades, són "interns" i "no polítics". Els Mossos d’Esquadra, que continuen desplegant la seva unitat marítima, encara no poden actuar com a policia judicial al mar.
"Calonge està absolutament en contra del trasllat del GEAS a Barcelona", remarca l’alcalde d’aquest municipi, Jordi Soler (Junts). "Som diversos ajuntaments de la zona que hem elevat la nostra queixa davant aquesta decisió", assenyala per la seva banda Maite Selva (Junts), alcaldessa de Begur. "Perdem un servei que és important per al nostre territori", afegeix l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill (PSC).
Temps de reacció
Per als alcaldes, perdre el GEAS de l’Estartit suposa, sobretot, que el temps de resposta davant una emergència que pugui donar-se al seu municipi passi de pocs minuts a més de dues hores. Aquest estiu l’afluència de banyistes, embarcacions recreatives i submarinistes ha tornat a augmentar a causa de les altes temperatures.
En conseqüència, els incidents a la Costa Brava, que són més de 200 quilòmetres de platges distribuïdes entre Blanes i Portbou, també s’han incrementat. L’únic submarinista que segueix operatiu a l’Estartit ha participat en la recuperació de quatre cadàvers durant aquest 2026.
Cada any es produeixen més de 200.000 immersions a la Costa Brava. Una de les raons esgrimides per l’estat major de la Guàrdia Civil és que en els últims anys els submarinistes de l’Estartit amb prou feines han sigut activats. Altres fonts del cos ho neguen.
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