"Hi ets mitja hora i et venen tots els mals"
TMB no preveu assajar com rebaixar les altes temperatures a les andanes aquest estiu, com sí que va fer a les estacions de Plaça Catalunya i Plaça de Sants el 2025.
Judit Bertran
Barcelona ha entrat aquesta setmana en la que serà la quarta onada de calor de l’estiu i, una vegada més, les elevades temperatures a les andanes del metro han tornat a ser la queixa per excel·lència en el transport públic subterrani. TMB assaja innovacions tècniques per pal·liar la sensació de xafogor, però encara no ha trobat cap solució eficaç. A diferència de les línies automatitzades L9 i L10, que sí que poden climatitzar andanes, en les línies convencionals l’anomenat efecte pistó empeny l’aire calent dels túnels cap a les estacions cada vegada que passa un tren.
TMB confirma que aquest estiu no ha impulsat cap nou experiment contra la calor. L’últim es va portar a terme l’any passat amb una prova pilot a les estacions de Plaça Catalunya (L1) i a Plaça de Sants (L5), on uns tubs de refrigeració intenten rebaixar la temperatura ambiental. Un any després, continuen instal·lats.
Baixant les escales de l’estació de Plaça Catalunya ja es veuen diversos ventalls, que s’han convertit en l’únic artefacte infal·lible al suburbà davant les temperatures extremes. Un d’ells el sosté l’Eloísa, de 82 anys, que fa molts anys que agafa la línia vermella per fer el mateix trajecte: de Rocafort a Plaça Catalunya, i de Plaça Catalunya a Rocafort.
Mentre es venta i espera que arribi el metro, explica que la calor la desespera cada any. "Estem esgotats", reivindica. "I a sobre cada vegada hi ha més gent, vagis a l’hora que vagis sempre està ple", critica. Amb una tos que l’acompanya com a seqüela permanent de la covid, apunta que necessitaria una sensació d’aire renovat per anar menys atabalada: "Les persones malaltes i la gent gran patim més la calor".
L’estació planteja un extra de complexitat en matèria de climatització al ser un intercanviador amb Rodalies. Les vies de les dues xarxes estan separades per una paret amb forats, de manera que l’aire flueix entre els dos espais, saturats, a més, de moltes fonts de calor, com els motors dels trens, les escales mecàniques i altres equipaments tècnics. En hora punta cal sumar-hi també la calor corporal en les aglomeracions de viatgers.
"S’està millor al carrer que aquí a baix", comenten la Fabiola i el Mario, dos joves de 22 anys que estan de vacances a la ciutat. Entre queixes, proposen que la sensació d’ofegament es podria minimitzar amb l’ús de més ventiladors, "perquè no corre gens d’aire i l’ambient està molt carregat". La parella assegura que l’única ventilació que noten és quan el metro arriba o se’n va, cada 3 minuts: "Aquí estàs mitja hora i et venen tots els mals", conclouen.
Al contrari, altres usuaris habituals com el Miquel, de 84 anys, sí que noten una millora: "Una mica de canvi sí que hi ha hagut, el que passa és que ara estem en una època extraordinària, i just aquest estiu està sent una mica atípic perquè cada vegada es nota més el canvi climàtic".
Aparells als trens
No obstant això, "sempre es pot millorar" i el Miquel posa com a exemple les avaries dels aires condicionats dins dels trens. Segons la seva pròpia experiència, "aquest any pràcticament no n’hi ha hagut". Així doncs, es titlla d’optimista i confia en els futurs projectes: "Estem en via de millora", assenyala.
A la plaça de Sants la situació és similar. A l’estació de l’L5, una mica menys freqüentada, dues joves italianes que visiten la ciutat, Alejandra i Elena, comparen la situació amb el seu país: "Aquí fa massa calor. A Milà és impensable, això", exclamen. Assenyalen, coincidint amb la queixa dels passatgers de Plaça Catalunya, que falta més aire i que el contrast entre la temperatura de l’andana i la del tren "és criminal".
La Júlia, de 40 anys, matisa la situació: "La calor és insuportable, sí. Però fa uns anys era moltíssim pitjor, perquè ni dins dels trens s’estava bé. No sé com ho aguantàvem", comenta.
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