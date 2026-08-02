Les girafes del Zoo ‘saben’ matemàtiques
Un estudi internacional liderat per la UB i portat a terme al zoològic de Barcelona suggereix que aquests animals són capaços de combinar quantitats mentalment, cosa que incrementa el nombre d’espècies capaces de fer processos mentals de combinació.
Michele Catanzaro
La capacitat de pensar en quantitats està més estesa del que s’esperava al món animal. Ara, una nova espècie, les girafes, s’ha unit al club dels "animals matemàtics", de què formen part des de primats fins a peixos. Les cometes són de rigor, perquè el que s’ha demostrat és que aquests ungulats sembla que són capaços de combinar quantitats mentalment. Això està molt lluny d’entendre amb exactitud què és un número, però el seu comportament no deixa de sorprendre.
La troballa es va fer al Zoo de Barcelona. Les girafes Nuru i Njano van demostrar que són capaces de triar, entre dues caixes tancades, la que conté més aliment, després de combinar mentalment dues quantitats, una cosa semblant a una suma senzilla. Les seves companyes Nakuru i Yalinga, al contrari, van suspendre aquesta tasca. D’altra banda, totes quatre van fallar en un experiment de dissociació, una cosa semblant a una resta. I també ho van fer en un tercer experiment que combina els dos processos.
Equip internacional
Els resultats han aparegut a la revista Scientific Reports. L’estudi l’ha fet un equip internacional liderat per investigadors de la Universitat de Barcelona (UB). "Si volem entendre l’evolució d’una característica, hem d’estudiar-la en totes les branques de l’evolució", afirma Iker Loidi, doctorand a la UB i coautor del treball, per explicar com se li acut fer un test matemàtic a una girafa. Els ungulats inclouen des d’animals domèstics (vaques, cavalls, porcs...) fins a salvatges (hipopartem, bisons, zebres...).
Les quatre girafes de Barcelona ja van demostrar ser molt llestes el 2023, quan van manifestar el que semblava una intuïció estadística. Després de situar-les davant uns contenidors amb trossos de pastanaga i carbassó barrejats, van estimar on hi havia més quantitat de l’hortalissa taronja, que les girafes prefereixen a la verda.
En l’últim estudi, hi ha un repte que és presenta més complex. Un exemple: l’experimentador mostra a una girafa dues caixes grogues obertes, amb dos trossos de pastanaga en una i un tros a l’altra. Les tanca i li presenta una caixa verda amb dos trossos. Després els posa a la caixa groga on n’hi havia només un.
L’operació es porta a terme per una porta posterior, de tal manera que la girafa no pot veure el nou contingut de la caixa. No obstant això, en molts casos, l’animal apunta amb la llengua a la caixa groga que conté més trossos, tot i que inicialment era la que en contenia menys. Això suggereix que la girafa ha aplicat un procés mental de combinació, independent de l’observació.
Es van fer 270 proves a cada una de les girafes. "Les girafes fan coses molt increïbles", afirma Loidi. Irene Pepperberg, etòloga de la Universitat de Boston, refreda l’entusiasme i suggereix que les girafes podrien valorar la massa o la superfície taronja, i no "comptar" trossos de pastanaga.
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