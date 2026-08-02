Successos
Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
El sospitós es fa dir ‘El diablo’ i també té antecedents per resistència i atemptat a l’autoritat
Detingut un lladre de bicicletes a Barcelona que feia servir els seients per trencar cadenats
Germán González
Quan vas a pescar, mai saps què et pots trobar. La premissa serveix tant per als que capturaran peixos com els policies que surten al mar a patrullar, tal com va constatar una unitat de la Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra aquest dissabte a la tarda.
Els agents van rebre l’avís de Salvament Marítim que hi havia un nedador temerari que estava mar endins davant el Port Olímpic de Barcelona. El nedador estava en risc, ja que s’havia allunyat molt de la costa i estava entrant en aigües en les quals passen embarcacions. Per això, els agents de la unitat Marítima es van acostar a ell perquè tornés, però no va fer cas i va continuar nedant.
Després de diversos requeriments policials, els agents van decidir rescatar-lo del mar i pujar-lo a la barca, ja que estava posant en risc la seva vida. Va ser traslladat al port per ser identificat i denunciat per un delicte de desobediència. No obstant, a l’arribar els Mossos van descobrir que el nedador tenia una ordre judicial vigent, per la qual cosa va ser detingut.
Fonts policials han explicat a EL PERIÓDICO que el nedador, que es fa anomenar ‘El Diablo’, té antecedents per delictes com atemptat a l’autoritat, resistència i maltractament en l’àmbit domèstic. Estava en cerca i captura després d’una ordre emesa per un jutjat de Vigo. Per això, va quedar arrestat i passarà a disposició judicial en les pròximes hores. És clar que durant una temporada no podrà tornar a gaudir del mar, tot i que tampoc és que a l’infern hi hagi onades.
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