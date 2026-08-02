MSC estrena creuer i potencia les seves rutes des de Barcelona
L’Explora Journeys III, per a uns 920 passatgers, s’inaugura al port, que escull com a base, i és el primer vaixell propulsat per GNL de la naviliera, que en sumarà tres més abans del 2028.
Patricia Castán
Compleix amb escreix els requisits que promou Barcelona per encaixar els creuers en la seva activitat turística: un vaixell petit (per a uns 920 passatgers), que farà rutes amb sortides o arribades a la capital catalana, que atraurà viatgers d’alt poder adquisitiu que pernoctaran a la ciutat per iniciar el seu viatge i amb un programa d’excursions immersives en la destinació que van molt més enllà de les icones saturades. El nou Explora III, d’Explora Journeys, la marca de luxe del grup MSC, es va inaugurar ahir al Port de Barcelona, tota una declaració d’intencions de la seva aposta per la ciutat com a port base.
El sofisticat vaixell va atracar ahir a la terminal H que va dissenyar Ricardo Bofill i opera MSC Cruises al moll Adossat, on avui embarcaran els seus primers viatgers de cara a la ruta inaugural que, a partir de demà, els portarà per altres ports espanyols (Palma de Mallorca, Eivissa i Marbella) fins a arribar a Lisboa. Després aquest creuer s’establirà al nord d’Europa, mentre que l’any vinent oferirà les primeres sortides de la companyia a Alaska.
No obstant, l’elecció de Barcelona per al debut mundial, que va comptar amb la presència de Pierfrancesco Vago, president executiu de la divisió de Creuers del grup MSC, segella el missatge que la capital catalana és "estratègica", per la seva connectivitat internacional i perquè l’aposta de potenciar-la com a port base (amb sortides i arribades a la ciutat, en lloc d’escales d’una hora) connecta amb la filosofia de l’ajuntament, que prefereix un turisme que pernocti i no resulti intensiu. Vago va explicar que intenten "redefinir el luxe" en viatges més connectats amb l’oceà i les destinacions escollides.
Un tripulant per passatger
La marca amb seu a Suïssa, vaixells de tan sols 463 camarots i una ràtio d’un tripulant per cada 1,25 passatgers que garanteix un servei molt superior al d’un creuer popular, sumarà aquest 2026 més d’una vintena de sortides des de Barcelona, però redoblarà la seva activitat en els pròxims anys, sempre iniciant o acabant rutes, remarca el director general a Espanya d’Explora i MSC, Fernando Pacheco. Així, l’exclusiu segell –els seus viatges costen una mitjana de 600 euros per persona i dia, incloent-hi ruta, allotjament, menjars, begudes i servei– preveu estrenar abans del 2028 uns altres tres vaixells gairebé idèntics, amb dos que ja tenen diversos itineraris mediterranis des del port català.
Però Explora Journeys sintonitza també amb un altre criteri local, com és la desestacionalització, ja que l’Explora II (2024) oferirà rutes des de l’urbs durant aquest hivern, quan l’arribada de creuers –i sobretot de luxe– és molt més benvinguda. L’Explora I també compta amb diverses sortides que s’iniciaran o acabaran al port aquest estiu i fins a la tardor.
La presidenta de la companyia, Anna Nash, destaca que comptar amb una terminal pròpia i amb totes les facilitats que dona la ciutat per aprofundir en el destí – una de les claus de la seva proposta de slow travel– amb excursions a la resta de la regió, el converteixen en un dels seus ports de referència. El vaixell incorpora el gas natural liquat com a combustible (GNL), de baixa petjada de carboni, intentant fer un nou pas cap a la sostenibilitat, que marcarà el creixement de la companyia d’alta gamma.
El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, va acudir al bateig de l’Explora III per donar suport al creixement del segment dels creuers de luxe i prèmium, que suposaran un 34% dels vaixells que visitin la ciutat el 2026. Va agrair que MSC sintonitzi amb les prioritats locals i l’esculli com a port base. Per les seves dimensions i preus, aporta volums de viatgers assumibles i amb una alta despesa a la capital, als hotels on s’allotgen abans o després de l’itinerari.
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