Preocupació a Ceuta pels 5.000 migrants que continuen a la ciutat
La majoria són originaris de països subsaharians que no tenen família ni arrels al Marroc / Els carrers de Ceuta tornen a la normalitat
May Mariño
"Encara a Ceuta hi ha diversos milers de persones que han de ser retornades". Són paraules de Juan Jesús Vivas, el president ceutí, juntament amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, perquè aquest es fes una idea del clima a la ciutat autònoma després d’aquesta crisi migratòria. Precisament, segons les autoritats amb què va parlar EL PERIÓDICO allà és on posen el focus ara una vegada que els que han volgut "voluntàriament" tornar al Marroc ho han fet. Però encara, segons estimen les autoritats ceutines, n’hi ha "uns 5.000" que continuen vagant per diferents enclavaments de la ciutat.
Confien que la presència policial i militar, sumada a la gana, el cansament i el rebuig en part de la ciutadania ceutina, acabi per calar en aquests migrants i els animi a tornar al Marroc. Però això, insisteixen, només pot passar amb els que tenen arrels, famílies, al país veí. "¿I què passa amb els altres?", es preguntaven amb resignació, al·ludint a aquells que han creuat també la frontera d’El Tarajal i provenien d’altres països africans.
Aquestes persones originàries majoritàriament de països subsaharians són les que es van congregar als voltants del CETI de Ceuta que, desbordat, no acull més migrants. Així doncs, tant la muntanya com la platja pròxima al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants concentra centenars de persones sense rumb. Tots custodiats per agents de la Policia Nacional, més encara després de l’incident divendres a la nit quan desenes d’ells van intentar accedir per força al recinte.
Vivas, com va fer davant Pedro Sánchez divendres quan va estar a la ciutat, va remarcar la necessitat de "posar els mitjans que siguin eficaços per aconseguir que aquest retorn de tots els que van entrar aquí de manera irregular en aquests dies es culmini". I aconseguir que arribi la "seguretat i tranquil·litat" que, asseguren, s’aconseguirà una vegada que no hi hagi migrants vagant.
Una sensació que a poc a poc va recuperant la ciutat gràcies a l’obertura dels comerços i la vida al carrer. Però continua l’estampa de militars custodiant supermercats i envoltant parts de la ciutat –especialment al centre– per evitar que s’hi assenti qualsevol persona que sembli un dels migrants. Precisament, aquesta actuació va provocar algun desacord entre militars –o policies– amb ceutins musulmans que van haver de mostrar la seva documentació.
Els carrers tornaven ahir a bullir de gent anant al mercat o asseient-se en una terrassa a prendre alguna cosa. Fins i tot ja hi havia ceutins, i algun turista, combatent la calor a la platja de Ribera o al Chorrillo, on hi ha restes del que ha passat aquests dies –sabates i flotadors– i alguns dels migrants que segueixen a Ceuta. Tenen clara la sensació que estan "en mans del sàtrapa del Marroc" que "juga" amb la vida de les persones, amb referència al rei alauita.
La frontera –que ja compta amb una barrera pneumàtica de 500 metres– recupera també la normalitat tot i que continua custodiada per l’Exèrcit, pendent de les contínues sortides de persones que deixen la ciutat pel buit habilitat fora dels controls en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Creu Roja, que no descansa en l’atenció a les persones, especialment per talls, ferides o símptomes derivats del cansament i la falta d’aliment. Però també són persones carregades de desesperació.
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