Sánchez acusa diversos governs europeus d’atacar Espanya
El president de l’Executiu insta Brussel·les a una reunió dels Vint-i-set per fixar una "resposta comuna" sobre Ceuta
Carlota Camps
"Egoista" i "il·legal". Així és com va qualificar el president del Govern, Pedro Sánchez, la reacció d’Itàlia davant la crisi migratòria a Ceuta. Ho va expressar en una carta enviada a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, en la qual va traslladar la preocupació de l’Executiu espanyol per la resposta d’"alguns governs europeus", com Itàlia, que han optat per "atacar Espanya" i "demanar la seva exclusió temporal de l’espai Schengen".
Sánchez va atribuir aquesta actitud a "prejudicis, notícies falses, ignorància" o directament "interessos polítics", i no es va estar de recordar que el nombre d’entrades irregulars per la frontera sud d’Espanya "és la meitat de les registrades, per exemple, a Itàlia" en els últims cinc anys. També va explicitar que Ceuta "no forma part de l’espai Schengen", que ja "gairebé no queden migrants irregulars sense retornar" i que "Espanya és, segons Frontex, una de les fronteres exteriors menys poroses de la Unió Europea".
Per tot això, el president espanyol va reclamar una reunió per videoconferència urgent del Consell de la Unió Europea per "establir una resposta comuna davant situacions d’aquesta naturalesa". "La seguretat de les nostres fronteres exteriors és una responsabilitat compartida de tots els Estats membre", va recordar Sánchez en la missiva, tot i que, no obstant, va assenyalar que "la majoria" dels països europeus han mostrat el seu "suport" a Espanya.
Solidaritat
Sánchez va respondre a Georgia Meloni, que va amenaçar divendres passat de tancar l’espai Schengen. "Les imatges que arriben de Ceuta són impressionants. Itàlia no es quedarà de braços plegats. Estem preparats per intervenir fins i tot amb instruments extraordinaris per defensar les fronteres i la seguretat dels ciutadans, com la suspensió de l’espai Schengen amb Espanya", va dir la primera ministra italiana.
Unes declaracions que, segons Sánchez, són contràries al dret europeu, al dret humanitari i als "principis de solidaritat" que "uneixen" els països comunitaris, així com "els interessos a llarg termini d’Europa i el sentit comú més elemental". A més, en la carta, el president va treure pit de la política migratòria impulsada pel seu Govern, que "ha permès reduir dràsticament les arribades irregulars" a Espanya. Així, va considerar que és "la segona frontera exterior més segura de la UE".
En sintonia amb Sánchez, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va qualificar ahir d’"egoistes, insolidaris i poc responsables" alguns països, com és el cas d’Itàlia, en aquesta crisi. En la seva visita a Ceuta el ministre va dir que és "molt difícil" que altres països haguessin fet front a una situació com aquesta "amb la mateixa eficàcia", i va recordar que Espanya va actuar d’una altra forma en altres situacions, com la de les fronteres de l’Europa de l’Est el 2021 o a Lampedusa (Itàlia) el 2023. "Alguns tenen la memòria molt curta", va assenyalar el ministre, que va recordar que Espanya va reaccionar "compartint aquesta càrrega".
Von der Leyen
Per la seva banda, Von der Leyen va celebrar que la "gran majoria" de les pràcticament 60.000 persones que aquests dies han creuat de manera irregular a Ceuta han tornat al Marroc i ha destacat que cap ha arribat a la Península ni a la resta de la UE. La presidenta de la Comissió Europea va assenyalar que és una "bona notícia" i va agrair a les forces de seguretat espanyoles i marroquines pel "treball efectiu" que han desplegat.
"Ni una sola persona va arribar a l’Espanya peninsular ni a la resta de la UE. Això demostra per què el control de les nostres fronteres europees és tan important. Tenim un sistema sòlid en vigor", va destacar Von der Leyen, malgrat haver ressaltat que "necessita ser encara més fort".
Així mateix, la presidenta de la Comissió va confirmar també que participarà en la videoconferència que ha demanat Sánchez per avaluar el que ha passat. "Combatre la migració il·legal requereix solidaritat i una resposta europea unida", va remarcar.
Els ministres de l’Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts que ve a través de videoconferència per abordar l’evolució de la crisi migratòria a Ceuta. Ho va anunciar el primer ministre irlandès, Micheál Martin, que va assegurar que es manté "en estret contacte amb tots els Estats membre i amb les institucions".
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