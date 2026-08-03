Anticorrupció investiga si hi va haver delicte en les ajudes de la DGAIA
J. G. Albalat
La Fiscalia Anticorrupció està investigant si es va cometre un delicte en la gestió de les ajudes atorgades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) –ara DGPPIA– a joves extutelats, segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. El fiscal encarregat d’aquestes indagacions ha sol·licitat a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que li remeti les actuacions que ha realitzat no només sobre aquest assumpte, sinó també sobre una altra polèmica que envolta aquest organisme dependent del Departament de Drets Socials: el pagament a determinades entitats per administrar habitatges a Girona per a extutelats que tenien habitacions buides, malgrat cobrar per les places.
L’OAC ja ha remès a la fiscalia la informació i l’expedient sobre les ajudes als joves extutelats. La investigació d’Antifrau està conclosa i ha determinat que no s’ha acreditat l’existència d’un frau, tot i que sí que s’han detectat incompliments i deficiències en el seguiment i el control d’aquesta mesura. Ara la fiscalia haurà de determinar si existeix o no un delicte i, si és així, qui l’ha comès. Si arriba a aquesta conclusió, podria presentar una denúncia o querella.
Places fantasma
Una de les qüestions és determinar si hi va haver un simple descontrol de l’administració a l’hora de supervisar les prestacions o si realment hi va haver una conducta que es pot enquadrar en un delicte i un autor en concret.
El cas s’estudia des del 2025, quan es va destapar una denúncia d’un extreballador del tercer sector sobre irregularitats en les prestacions i recursos habitacionals per a extutelats. Altres empleats van denunciar que hi havia entitats de Girona que, fins i tot tenint places buides, cobraven de la Generalitat com si les habitacions estiguessin ocupades.
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