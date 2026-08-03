Aquests són els punts de recollida de les ulleres gratuïtes de l'ONCE i del Govern per veure l’eclipsi solar
És crucial utilitzar sistemes de protecció homologats per evitar danys irreversibles a la vista durant l'observació de l'eclipsi
Un eclipsi solar total que no es repetirà fins d’aquí a 150 anys
Patricia López Avilés
El pròxim 12 d’agost, Catalunya viurà un esdeveniment inoblidable: la Lluna taparà completament el Sol durant més d’un minut i formarà així un eclipsi total, un fenomen que no es presenciava al país des de feia més de 100 anys.
L’esdeveniment astronòmic iniciarà a les 19.20 h la seva trajectòria visible a Galícia i avançarà en diagonal pel territori peninsular fins a cobrir completament Castelló i les Balears cap a les 20.30 h. Tot i que la totalitat de l’eclipsi es limitarà a aquesta franja geogràfica, la resta de localitats del país també podran gaudir del fenomen, però de manera parcial.
Punts habilitats
A Catalunya, la província de Tarragona i la meitat sud de la província de Lleida quedaran completament a les fosques durant gairebé dos minuts. Durant aquest interval de temps, canviarà la llum, baixarà la temperatura i es podran veure les estrelles al firmament.
A Barcelona i Girona, l’eclipsi serà parcial, tot i que tampoc deixarà ningú indiferent.
Per poder presenciar l’esdeveniment astronòmic, la Generalitat ha posat en marxa una vintena de punts segurs que es poden consultar al seu web oficial.
Ulleres homologades
A més, és important recordar que mirar un eclipsi de Sol sense seguir les indicacions de seguretat pot danyar la vista de manera irreversible. Només és segur observar-lo si s’utilitzen sistemes que redueixin la llum i bloquegin la radiació perjudicial.
Per aquest motiu, a partir de dilluns 3 d’agost, la Generalitat i el Govern espanyol repartiran gratuïtament ulleres homologades per poder gaudir de l’experiència sense preocupacions.
A Catalunya, el Govern distribuirà 150.000 ulleres als 23 punts d’observació habilitats en 18 municipis per veure l’eclipsi. Al seu torn, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats va iniciar dilluns passat la campanya «Una vista única. Cuida-la», mitjançant la qual repartirà, juntament amb l’entitat social ONCE, dos milions d’ulleres homologades: 1,7 milions per part de l’organització i 300.000 per part del Ministeri.
Per aconseguir-les hi ha dues opcions: acudir als centres adherits a la campanya —que a Catalunya són el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona), i el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (la Noguera, Lleida)— o anar als punts de venda de loteria de l’ONCE.
Entre els mètodes d’observació que no són segurs i que cal evitar hi ha:
- Ulleres de sol
- Pel·lícules velades de fotografia analògica
- Radiografies
- CD
- Qualsevol mètode del qual no es tingui la certesa que és 100% segur
Tampoc no s’ha de mirar el Sol a través de cap instrument òptic, com ara una càmera de fotos o uns prismàtics, si no disposa del filtre adequat. Aquest filtre s’ha de col·locar sempre davant de l’objectiu.
Via: El Periódico
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