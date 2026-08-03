Previsió meteorològica
Catalunya apaga els avisos per calor i encén els de pluges torrencials davant l’arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
Els avisos més severs per xàfecs torrencials es concentren a la zona del Ripollès de cara a la jornada de dimarts, segons els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya
Setmana de calor i tempestes a Espanya: l’Aemet adverteix d’uns «dies de contrastos» però «sense temperatures extremes» a la vista
Valentina Raffio
Fins fa uns dies, Catalunya mantenia encesos diversos avisos per calor extrema per avisar dels efectes de la quarta onada de calor de l’estiu i de màximes que en alguns punts van superar els 42 graus. Però ara, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, la situació ha canviat. L’arribada d’un front amb aire més fresc ha posat punt final a aquest últim episodi de temperatures extremes, però, en canvi, ha augmentat la inestabilitat atmosfèrica i ha disparat així el risc de xàfecs torrencials al territori. En vista d’aquesta situació, els tècnics de predicció han activat avisos per intensitat de pluges en almenys una vintena de comarques entre dilluns i dimarts davant la possibilitat que es produeixin episodis torrencials ocasionalment acompanyats de tempesta. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la prealerta del seu pla davant inundacions per unes pluges que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts.
Aquest dilluns són almenys una vintena les comarques on s’ha activat un avís groc per intensitat de pluges. Des del migdia fins a la nit, en àmplies zones del Pirineu, el Prepirineu, Ponent i les Terres de l’Ebre s’esperen pluges de caràcter torrencial que, en alguns casos, podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre afirma que «intensificarà la vigilància per possibles crescudes sobtades en cursos i barrancs menors» a la zona de Lleida i Tarragona davant les tempestes previstes per a aquesta tarda. Les anàlisis indiquen que els riscos associats a aquest episodi equivalen a un nivell de 2 sobre 6 en l’escala de perills meteorològics.
Tot apunta que les tempestes agafaran més força de cara a dimarts. Per a aquella jornada, els avisos es concentren en bona part del prelitoral i de l’interior. Són almenys una vintena les comarques en avís per pluges torrencials per a aquell dia, des de la Selva fins al Montsià passant pel Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. Els més severs, de nivell taronja, es concentren a la zona del Ripollès, la Garrotxa i Osona. Els models també apunten a l’arribada d’intenses pluges que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just mitja hora i que, en alguns punts, podrien caure de manera torrencial acompanyats, a més, de tempesta i fins i tot episodis de calamarsa.
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