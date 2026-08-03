Disputa legal a Barcelona pel manteniment del clavegueram
Aigües de Barcelona i ACSA impugnen davant els tribunals l’adjudicació a FCC Medio Ambiente, que va guanyar amb una oferta ‘baixa temerària’ que el consistori barceloní va validar.
MANUEL ARENAS
La milionària contracta per al manteniment del clavegueram de Barcelona ha acabat als tribunals. Després que l’Ajuntament renovés l’adjudicació del contracte valorat en gairebé 188 milions amb FCC Medio Ambiente (Grup FCC), amb el qual es va fer pública la formalització de l’acord al juny, les empreses competidores Aigües de Barcelona i ACSA Obras e Infraestructuras han impugnat l’adjudicació davant un jutjat contenciós administratiu, segons ha pogut corroborar EL PERIÓDICO.
El recurs contenciós, de fet, l’han presentat les tres societats que integraven la unió temporal d’empreses (UTE) Clavegueram de Barcelona, que es va presentar com a licitadora al concurs: Aigües de Barcelona –que està integrada per Veolia (70%), Criteria (15%) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (15%)–, la Societat General d’Aigües de Barcelona (Veolia), que representa un 30% de la UTE, i ACSA Obras e Infraestructuras (Sorigué), que protagonitza un altre 30% de la UTE. De moment, el recurs únicament ha sigut admès a tràmit i el jutge ha sol·licitat al consistori barceloní el trasllat de l’expedient. Com és habitual en aquests processos, quan els arribi l’expedient les empreses estudiaran les possibles vies legals.
L’adjudicació a FCC Medio Ambiente va estar caracteritzada per algunes singularitats pròpies de contractacions públiques de preu tan elevat. Primer, perquè l’oferta econòmica de FCC Medio Ambiente es va considerar baixa temerària, figura jurídica que els plecs contractuals atribueixen a propostes financeres anormalment baixes. L’Ajuntament de Barcelona va determinar que l’oferta de 129,2 milions, IVA inclòs, va representar un 3,645% de baixa respecte a la mitjana d’ofertes a la licitació, quan els plecs marcaven un màxim d’un 3%. No obstant, després de la corresponent justificació a càrrec de l’empresa, el consistori va validar que «la documentació aportada es considera suficient i justifica la seva oferta econòmica».
D’altra banda, en la licitació del que es considera el segon contracte barceloní més important de serveis urbans, consta un informe de rectificació de l’Ajuntament de Barcelona per un error material a l’hora d’avaluar tant l’oferta econòmica com també la tècnica. El dictamen del consistori esmena l’error d’haver tingut en compte l’IVA al calcular les baixes ofertes per les empreses, quan no havia de contemplar l’impost. Tot i que el resultat final no variava, sí que diferien les puntuacions definitives: mentre que FCC Medio Ambiente passava de 95,44 a 95,67 punts sobre 100, la UTE Clavegueram Barcelona passava de 71,55 a 71,55 a 71,59 punts. Finalment, l’adjudicació a FCC Medio Ambiente es va acabar formalitzant per un total de 121,1 milions més IVA (en total, 141,7 milions).
El valor que el sector del cicle de l’aigua dona al contracte per al manteniment, inspecció i neteja del clavegueram a Barcelona es destil·la no només del comunicat en què FCC Medio Ambiente va qualificar d’«històrica» la relació amb l’Ajuntament després de l’adjudicació, sinó també la impugnació prèvia a què van ser sotmesos els plecs i l’anunci de licitació per una filial del grup Veolia.
Plecs recorreguts
En aquesta ocasió, va ser l’empresa Aquambiente la que va impugnar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) el primer anunci de licitació, que va sortir el 17 de juliol del 2024, i els plecs tècnics i administratius. Segons la resolució del TCCSP consultada per aquest diari, Aquambient sol·licitava suspendre la licitació atenent motius com un suposat avantatge competitiu de FCC Medio Ambiente per determinades exigències tècniques com un software específic, falta de motivació en els criteris d’adjudicació, insuficiència pressupostària per cobrir costos salarials i falta de concreció temporal de l’inici del contracte, cosa que, segons el parer de l’empresa, beneficiava la ja adjudicatària, FCC Medio Ambiente.
El TCCSP va estimar parcialment el recurs i va obligar l’Ajuntament a esmenar els plecs. Sobre els criteris d’adjudicació va indicar que «es troba a faltar el detall d’aspectes concrets que es tindran en compte en la valoració dels diferents criteris». O que les taules salarials utilitzades com a referència per l’Ajuntament de Barcelona estaven desactualitzades.
El contracte per al manteniment del clavegueram de Barcelona té una durada prevista de vuit anys més de possible pròrroga i des de 1911 està adjudicat a FCC Medio Ambiente; representa el primer contracte de serveis de l’empresa. La pública Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) és responsable de supervisar el servei.
La prestació d’aquest servei mobilitza 200 treballadors, afecta una població estimada d’1,7 milions de veïns i contempla una xarxa de clavegueram de 845.243 metres visitables –altura igual o superior a 1,50 metres– i 806.322 metres no visitables –altura inferior a 1,50 metres–, a més de 80.258 embornals més.
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