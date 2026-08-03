Els rivals de Veolia veuen "injusticable" la seva oferta per l’aigua de l’AMB
M. A.
La dimensió que ha cobrat el gran contracte d’aigua de l’àrea de Barcelona es pot mesurar per l’interès que ha suscitat en el sector empresarial que es dedica a aquesta matèria. Ho mostra la reacció de les empreses Aqualia i Global Omnium, que en un comunicat consideren "totalment injustificable" l’oferta econòmica del grup Veolia que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha situat en "presumpta temeritat". Les ofertes temeràries són una figura jurídica prevista en els plecs de la licitació que indiquen que es consideraran "desproporcionades o temeràries" les propostes que estiguin un 5% per sota de la mitjana aritmètica del total d’ofertes presentades. Veolia va presentar la millor oferta al concurs, però ara haurà de justificar-la.
El procediment previst és que Veolia i dues licitadores més –la unió temporal d’empreses Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment i Constructora de Calaf, i la UTE del grup francès Saur–, han d’argumentar el perquè del seu "baix nivell de preu o costos". Les empreses Aqualia (FCC) i Aguas de Valencia (Global Omnium), integrades en una UTE denominada aiguamet i amb un 50% de participació de cada societat, asseguren que "estan preparades per fer-se càrrec del servei de proveïment d’aigua" per a vuit municipis de l’AMB.
Classificació virtual
El posicionament es vincula amb el seu virtual segon lloc en la licitació. Una estimació situa virtualment Veolia amb 100 punts; la UTE Aqualia-Aiguas de Valencia amb 93,58 punts i la UTE Gestagua-Saur amb 91,61 punts. En el contracte es disputen els serveis públics del cicle de l’aigua a Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Ripollet i Tiana.
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