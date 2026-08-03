La piscina "més esperada"
Malgrat que havia d’inaugurar les instal·lacions el 2025, el nou CEM La Sagrera comença la seva activitat a mitjans de mes, si bé fa quatre mesos que la piscina descoberta està plena.
ALMA RODELGO
Els veïns del barri barceloní de la Sagrera podran disfrutar al final de la piscina descoberta del nou Centre Esportiu Municipal (CEM) Sant Andreu-la Sagrera, si res es torça de nou, a mitjans d’agost. Durant quatre mesos i tres onades de calor l’han vist plena d’aigua fresca i cristal·lina, amb les obres acabades, però tancada al públic.
L’empresa adjudicatària, la madrilenya Ágora Meeting Sport Place, va informar per escrit a l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst per estrenar l’equipament. Ho va fer públic l’alcalde Jaume Collboni en el ple de juliol, a preguntes de Barcelona en Comú i després de la pressió també de Junts. Un cartell a les tanques recorda que estava previst posar en marxa l’equipament fa més d’un any, el març del 2025.
Ubicat al carrer Bonaventura Gispert, 37-47, el pressupost per construir el nou CEM pujava a 12,6 milions d’euros. El complex compta amb dues piscines a l’aire lliure, la principal, de 25 per 16,5 metres, i una de més petita, de 16,5 per 6 metres. A més d’esports aquàtics, el centre inclourà dues pistes de pàdel, quatre sales de gimnàs per a activitats dirigides, una àmplia zona de musculació, un bar i diverses àrees comunes. A l’exterior, hi ha una zona verda de gairebé 500 metres quadrats amb vegetació i un solàrium de més de 1.000 metres quadrats. En total, l’equipament suma 3.927 metres quadrats en tres plantes. Tot i que les piscines obrin una mica abans, per utilitzar l’edifici del poliesportiu caldrà esperar al setembre.
Actualment, aquesta zona de Sant Andreu únicament compta amb la piscina coberta del CEM Sant Andreu, que està gestionada pel Club Natació Sant Andreu i situada al carrer Santa Coloma, 25. Disposa dels vestidors i de dues petites sales d’activitats. No tancarà una vegada s’inauguri la nova, però sí que canviarà de concessionària. Ágora Meeting Sport Place portarà els dos espais, que compartiran el mateix nom oficial, format pels dos barris: "CEM Sant Andreu-la Sagrera".
El retard en l’obertura del complex es deu a problemes burocràtics. L’Ajuntament de Barcelona confirma a aquest diari que les obres van finalitzar "durant el primer trimestre del 2026" sense una concessionària que es fes càrrec d’obrir les instal·lacions al públic. L’adjudicació de la gestió va topar amb una impugnació de l’Associació de Clubs de Natació de Catalunya (ACNC), plataforma que agrupa més de 40 clubs històrics catalans i de la qual forma part el Club Natació Sant Andreu.
Va portar el concurs públic al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), que va tombar el plec inicial. Això va obligar el consistori barceloní a reiniciar tot el tràmit administratiu des del principi.
Finalment la gestió serà per a l’empresa madrilenya, que opera vuit centres en diferents comunitats autònomes espanyoles. Amb el poliesportiu de la Sagrera planta la seva primera pica a Catalunya. "L’adjudicació s’està formalitzant ara, una vegada ha acabat el termini per presentar nous recursos", detalla el consistori.
Impaciència veïnal
Així doncs, en el compte enrere per al canvi de mans de la piscina històrica i l’estrena de la nova, els veïns de la zona esperen impacients l’anunci d’una data exacta per fer el primer bany a la Sagrera. Per a molts no serà tècnicament el primer, a més, perquè en aquests terrenys hi va haver unes piscines molt populars que el barri va perdre el 2017 quan es va construir el pavelló del Camp del Ferro. Aquesta anhelada inauguració suposa recobrar un servei emblemàtic per al barri.
Portaveus del govern municipal assumeixen el rol fonamental de les piscines davant el canvi climàtic i defensen la seva aposta per les instal·lacions de proximitat, que il·lustren amb la duplicació de la inversió en equipaments esportius amb fins a 100 milions d’euros. Després de l’obertura del CEM Espronceda al gener, les pròximes inauguracions previstes a la ciutat són el CEM La Marina el 2027 i els futurs pavellons del Poble-sec, la Model i Glòries.
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