Previsió meteorològica
Setmana de calor i tempestes a Espanya: l’Aemet adverteix d’uns «dies de contrastos» però «sense temperatures extremes» a la vista
Els models apunten a l’arribada de xàfecs i tempestes que podrien descarregar amb força al nord i est peninsular, amb calamarsa inclosa
L’àrea de Barcelona registra la màxima més alta de tot Espanya en un dijous on més de la meitat del país ha superat els 35 ºC
Valentina Raffio
Després d’unes setmanes marcades per les temperatures extremes i l’arribada de fins a quatre onades de calor en tot just dos mesos, Espanya afronta ara una setmana de contrastos. Segons explica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la calor i les tempestes seran els protagonistes dels pròxims dies. Els models apunten que les temperatures continuaran sent elevades, però, a diferència de l’observat en les últimes setmanes, seran «més conformes amb l’època de l’any» i sense donar lloc a «episodis de calor extrema». També s’espera un augment de la inestabilitat atmosfèrica que donarà lloc a xàfecs i tempestes, especialment al nord i l’est peninsular, que en alguns moments podran ser forts i anar acompanyats de calamarsa. Per això, segons afirmen els experts, ens endinsem en una setmana de contrastos.
Aquest dilluns les temperatures màximes baixaran de forma generalitzada a la Península, amb valors entre 4 i 5 graus inferiors als de diumenge a moltes zones i, amb això, es donarà per conclosa l’onada de calor que ens acompanyava des de mitjans de la setmana passada. Malgrat això, afirmen els experts, el risc d’incendis continuarà sent molt alt o extrem en bona part del territori, per la qual cosa es recomana continuar extremant precaucions. La calor continuarà sent intensa al sud-est peninsular i les Balears, on s’arribarà als 38 o 40 graus. L’arribada d’un front deixarà pluges a Galícia i àrees pròximes. A la tarda creixeran xàfecs i tempestes al nord-est peninsular, que podran ser localment fortes al Baix Ebre i la província de Lleida, sense descartar-se també en altres punts de Catalunya i Aragó.
Dimarts començarà amb un descens de les temperatures mínimes a l’interior peninsular. En canvi, al litoral mediterrani la matinada serà molt càlida i, en alguns punts, els termòmetres podrien no baixar dels 25 graus, donant lloc a una nit tòrrida. Durant el dia les temperatures màximes tornaran a pujar, especialment a l’interior oriental de la Península. Se superaran els 35 graus en la depressió de l’Ebre, el sud-est peninsular, la vall del Guadalquivir i Mallorca. Les tempestes tornaran a afectar el nord-est, amb més probabilitat a l’Aragó, Catalunya i el nord del País Valencià, on podrien ser fortes i venir acompanyades de calamarsa.
Incertesa en la predicció
Dimecres continuarà l’ascens de les temperatures en bona part la Península. Els pronòstics apunten que se superaran els 36 graus en àmplies zones de l’est, el centre i el sud, així com a Mallorca. L’atmosfera serà una mica més estable que en jornades anteriors, tot i que tot apunta que tornaran a desenvolupar-se tempestes al nord-est, especialment en l’entorn del Pirineu i el Sistema Ibèric, on podran ser localment fortes i amb calamarsa.
A partir de dijous augmenta la incertesa en la previsió, tot i que els models apunten a l’arribada de vents del nord. Si aquest escenari es confirma, les temperatures baixaran notablement al nord peninsular, on a més es produiran pluges persistents al Cantàbric i al Pirineu, localment fortes i acompanyades de tempesta. També continuaran formant-se tempestes vespertines al nord-est, el Pirineu, el Sistema Ibèric i zones pròximes. El descens tèrmic serà significatiu al nord, amb ciutats com la Corunya, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitòria o Pamplona per sota dels 25 graus. En contrast, la calor s’intensificarà al centre, el sud i el sud-oest peninsular, on se superaran els 36 graus de manera generalitzada i s’arribarà als 38 o 40 graus a la vall del Guadalquivir.
L’arribada d’un front i l’augment de la inestabilitat atmosfèrica portaran xàfecs i tempestes, amb possibilitat de calamarsa en diverses comunitats
De cara a divendres i al cap de setmana augmenta la incertesa. Alguns models apunten a una recuperació de les temperatures al nord i a una pujada que posteriorment podria estendre’s a la resta de la Península. D’altres, en canvi, mantenen un escenari amb pocs canvis. En qualsevol cas, continuarà fent calor, tot i que encara no pot precisar-se la intensitat a què arribaran les temperatures. El temps tendirà a estabilitzar-se i les tempestes quedarien previsiblement restringides a l’entorn del Pirineu i, de forma més aïllada, a alguns punts de Catalunya, on encara podrien ser localment fortes.
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