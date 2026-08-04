Aquest dimarts
Catalunya, en alerta per pluges intenses acompanyades de tempesta i calamarsa
Protecció Civil manté l’Inuncat per acumulació de més de 20 l/m2 en 30 minuts, que poden ser més de 60 l/m2 en 3 hores al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona
Protecció Civil activa l’alerta del pla Inuncat per fortes pluges aquest dimarts al Ripollès, la Garrotxa i Osona
Germán González
Les precipitacions de la tarda d’aquest dimarts poden ser especialment intenses sobretot a l’interior i el nord-est de Catalunya, tot i que de cara a la nit els xàfecs aniran dissipant-se. Aquesta és la principal conclusió després de la reunió aquest dimarts al matí del comitè tècnic del pla Inuncat i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
En vista d’aquestes previsions Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) després de constatar que augmenta la probabilitat de fortes pluges a les comarques del centre i nord i que poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa.
L’SMC ha emès dos tipus d’avisos per pluja per a dimarts a partir del migdia: un avís per intensitat de pluja de més de 20 l/m2 en 30 minuts a moltes comarques de la Catalunya Central, l’interior de Girona i el Prelitoral de Barcelona i Tarragona; i també un avís per intensitat de pluja de més de 60 l/m2 en 3 hores, en aquest cas de baixa probabilitat, al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. En aquestes zones, el lent desplaçament de les tempestes pot afavorir acumulacions significatives de precipitació.
Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i no es descarten fenòmens meteorològics violents, especialment calamarsa. Dimecres, les tempestes seran més aïllades al Pirineu i al Prepirineu, especialment al nord-est, i no es preveuen avisos per intensitat de pluja. Per a dijous sí que es preveu una nova tanda de tempestes i pluges més extenses i intenses, que també podran anar acompanyades de fenòmens meteorològics violents.
Amb base en aquestes previsions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure i insta a informar-se de les previsions i de l’evolució de les precipitacions a través de l’SMC i consultar l’estat del tràfic. Protecció Civil ofereix al seu web consells per evitar quedar atrapats en inundacions o rieres, així com per minimitzar els efectes de les tempestes, els llamps, la calamarsa o la pedra.
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