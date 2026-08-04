Catalunya suma 544 morts prematures per calor extrema durant el juliol
Valentina Raffio
Segons apunten els registres del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo), les altes temperatures registrades al llarg del juliol han deixat almenys 2.024 morts prematures a Espanya. D’aquestes morts, almenys 544 s’han donat a Catalunya. Es tracta de la segona xifra més alta mai observada per a un mes de juliol des que hi ha registres. Tan sols queda per darrere del 2022, l’any amb més mortalitat atribuïble a la calor registrada fins ara i que va deixar més de 61.000 morts atribuïbles a la calor en el conjunt d’Europa en tot just tres mesos. Els registres indiquen que gran part de les defuncions prematures observades al llarg de les últimes setmanes es corresponen a persones de més de 65 anys. Però no són els únics. Les estadístiques apunten a un clar un augment de la mortalitat en tots els grups d’edat, des de nens menys de 14 anys fins a adults de menys de 45 anys. Perquè tal com indiquen els especialistes, la calor extrema ja s’ha convertit en un perill per a la salut de tots.
En total, des que va començar l’estiu s’estima que les altes temperatures registrades a Espanya han deixat almenys 3.078 defuncions prematures al país. L’arribada de fins a quatre onades de calor extrema, que han exposat desenes i desenes de ciutats a valors per sobre dels 40 graus i que han deixat fins i tot màximes de 45 graus en alguns punts del país, ha disparat els índexs de mortalitat a gairebé tot el territori. Entre les zones més afectades destaquen Tarragona, Girona, Navarra i Cantàbria, on la calor ha arribat a valors extremadament alts respecte a l’habitual i ha deixat milers de persones vivint durant diversos dies amb temperatures infernals respecte al que fins ara era habitual. A Barcelona, l’Observatori Fabra ha registrat el juliol més càlid dels seus 112 anys de dades, amb una anomalia superior als 4 graus.
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