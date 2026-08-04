Els cops als carteristes redueixen un 20% els delictes a Rodalies i al metro
El setge policial s’ha intensificat sobre les bandes organitzades a la xarxa ferroviària catalana, que també inclou FGC. A Barcelona, els delictes s’han desplomat el 40%, davant l’11% a la regió nord i el 19% a la regió sud.
Germán González
La setmana passada, a l’estació de Rodalies de les Franqueses del Vallès, un home va pujar a un dels trens en direcció a Barcelona i, just quan sonava el senyal acústic de tancament de les portes, va arrabassar el telèfon mòbil que una dona sostenia entre les mans, aprofitant un moment de distracció. En pocs minuts, l’individu va pujar al tren, va localitzar la víctima i es va escapar amb el botí.
Aquest modus operandi està àmpliament estès entre els lladres que es dediquen a cometre furts a Rodalies, que solen actuar de manera individual aprofitant un moment de distracció dels viatgers i, gairebé mai, fent servir violència. El setge policial s’ha anat intensificant sobre les bandes organitzades. De fet, la investigació policial i els cops als grups que operen a la xarxa ferroviària catalana han aconseguit reduir un 20% els delictes comesos als trens.
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, en els primers sis mesos d’aquest any els delictes en tot el transport ferroviari català – que inclou Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i el metro – han descendit un 20% en comparació amb el 2025. A les regions policials metropolitanes amb més nombre d’usuaris de tren, la reducció ha sigut desigual: a Barcelona, que concentra la majoria dels viatgers, s’han desplomat el 40%, davant l’11% a la regió nord i el 19% a la regió sud. En aquesta última, la majoria dels delinqüents solen actuar en les connexions amb l’aeroport, ja que les víctimes sota el focus són els turistes que arriben a la ciutat.
En declaracions a aquest diari, l’inspector Eduard Muñoz, cap de l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic (ACAT) dels Mossos, i el sergent Marcos García, cap de la Unitat d’Investigació de l’ACAT, assenyalen el doble vessant de l’actuació policial per combatre el fenomen dels carteristes. D’una banda, hi ha la vigilància tant a les estacions com a l’interior dels combois. Els agents actuen tant uniformats com de paisà per intentar detenir persones especialitzades a aprofitar trens o estacions atapeïts per sostreure objectes de valor, principalment telèfons mòbils i carteres. L’inspector Muñoz remarca que el 92% dels delictes que es cometen en el transport públic ferroviari són furts o robatoris, sense emprar cap tipus de violència.
Més enllà d’això, els agents remarquen que un gruix important del descens dels delictes als trens, especialment a Rodalies, està relacionat amb les tasques d’investigació que porta a terme l’ACAT per desarticular bandes organitzades molt actives. Gràcies a la informació obtinguda a partir de diversos robatoris, els Mossos poden determinar si es tracta de criminals que actuen en grup i identificar-los mitjançant les imatges captades per les càmeres de videovigilància.
Aprofitar la distracció
Els mètodes per delinquir a Rodalies són variats. Alguns carteristes distreuen les víctimes mentre altres companys aprofiten per robar-los: com el cas dels que es fan passar per turistes i pregunten a la gent amb un mapa. Un còmplice sol aprofitar aquell moment de distracció per apoderar-se d’algun objecte valuós que queda ocult pel mapa.
També hi ha criminals que solen obrir bolsos o motxilles amb molta habilitat per emportar-se la cartera o el mòbil. Si els delinqüents van en grup, es passen el botí els uns als altres per si algú els veu. En el cas dels lladres solitaris, acostumen a baixar a la següent parada.
Una altra de les maneres de robar és aprofitar les aglomeracions. Hi ha criminals que solen donar una empenta quan hi ha una gran afluència de persones intentant accedir al tren i així els seus companys poden sostreure objectes sense que la víctima se n’adoni en aquell moment.
La policia també ha detectat bandes especialitzades a observar el número pin de les targetes bancàries quan la víctima compra el bitllet per, posteriorment, seguir-la i robar-li la cartera. Una vegada obtenen la targeta, extreuen diners ràpidament abans que el passatger presenti la denúncia. Els agents van aconseguir desarticular una banda que utilitzava aquest mètode, conegut en l’argot dels Mossos com a "mirapins ", i han constatat que els seus integrants s’han desplaçat a altres ciutats fora de Catalunya per continuar amb l’activitat delictiva.
La tasca policial ha permès reunir prou proves per acreditar que es tracta de delinqüents organitzats i atribuir-los diversos delictes. Amb l’aplicació de la llei de multireincidència, aprovada fa uns mesos, se’n pot sol·licitar l’ingrés a presó per la comissió reiterada de furts o instar els jutjats que els imposin ordres d’allunyament tant d’estacions com de línies ferroviàries específiques.
Per combatre el fenomen de la multireincidència, els Mossos, en col·laboració amb vigilants de seguretat i altres cossos policials, han portat a terme dispositius Kanpai al transport ferroviari. Amb aquestes actuacions s’ha aconseguit identificar nombrosos sospitosos que pretenien actuar als trens o a les estacions, especialment en les més freqüentades.
En aquest sentit, els Mossos assenyalen que una de les estacions que més delinqüents atrau és Sants-Estació, a causa de la seva connexió amb l’aeroport, per la qual cosa bona part de l’activitat policial es concentra en aquest punt per prevenir robatoris i garantir que els usuaris se sentin segurs. Malgrat això, insisteixen que moltes sostraccions es produeixen per distraccions de les víctimes.
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