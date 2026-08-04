L’Estat crea un comitè per vigilar incendis i mal temps en el fenomen
V. R.
Falten menys de 10 dies per a l’eclipsi del segle i els preparatius ja avancen a ritme accelerat. Segons ha pogut saber aquest diari, el Govern espanyol desplegarà a partir de dijous un comitè especial per avaluar el risc d’incendi i mal temps a la franja de l’eclipsi. La iniciativa rebrà el nom d’Unitat de Valoració de Riscos (UVR) i s’activarà amb l’encàrrec d’emetre informes periòdics que avaluïn el risc de focs forestals a les zones on s’espera més mobilització per veure l’eclipsi, així com previsions meteorològiques actualitzades per conèixer el risc de núvols i mal temps a la franja de totalitat durant els moments clau d’aquest fenomen. Part d’aquesta tasca estarà liderada pels tècnics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), però també comptarà amb la participació d’altres experts.
L’objectiu serà facilitar a la ciutadania informació clau per organitzar els desplaçaments, evitar les zones on la nuvolositat impedeixi veure el fenomen o aquells territoris amb limitació d’accés a causa del perill dels incendis forestals. També es prestarà atenció al risc de temperatures extremes, ja que l’eclipsi obligarà milions de persones a desplaçar-se a l’aire lliure en un dels períodes més càlids de l’any. Segons les pediccions, el risc d’incendis seguirà en valors entre "molt alts" i "extrems" en gran part del territori.
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)