Les denúncies per grafitis als trens cauen un 50% per la pressió policial
L’última operació dels Mossos contra el vandalisme ferroviari va registrar deu detinguts i nou investigats per danys valorats en 377.000 euros.
G. G.
A finals de l’any passat, els Mossos d’Esquadra van presentar el dispositiu Iris per reforçar la vigilància i la prevenció d’actes vandàlics en estacions ferroviàries. El seu principal objectiu és estrènyer el setge sobre els grafiters que es dediquen a pintar trens, ja sigui de metro, Rodalies o Ferrocarrils de la Generalitat, quan es troben a les cotxeres, aprofitant que hi ha poca vigilància. En alguns casos, han arribat a aturar un comboi en marxa per deixar el seu grafiti i sortir corrents, per a estupefacció dels passatgers.
Gràcies a aquest dispositiu policial específic, durant els primers sis mesos del 2026 els delictes relacionats amb els grafiters han disminuït un 50% a Catalunya en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons va explicar a aquest diari l’inspector Eduard Muñoz, cap de l’ACAT dels Mossos d’Esquadra.
Els agents van desplegar aquest dispositiu de vigilància en diverses estacions de diferents municipis, en col·laboració amb els serveis de seguretat de Renfe i Adif, principalment on s’aparquen trens després del servei. Així, les patrulles recorren els punts més vulnerables de les instal·lacions per les quals poden accedir els grafiters i reforcen la seguretat.
Més enllà d’això, un altre dels elements clau ha sigut la incorporació de la Unitat de Drons per fer tasques de vigilància des de l’aire. Dotades de càmeres infraroges, aquestes aeronaus poden detectar quan els vàndals accedeixen a les estacions, aprofitant que no hi ha ningú, i gravar-los mentre fan les pintades. És en aquest moment que es dona la veu d’alarma a les patrulles i, en cas que algun individu aconsegueixi escapar-se, les imatges captades en permeten la identificació.
Deu detinguts
Junt amb aquestes tasques de vigilància, els Mossos també han incrementat la investigació sobre actes vandàlics als trens. De fet, la principal operació policial contra els grafiters va ser a l’abril a Barcelona. Els agents van detenir 10 sospitosos, van cursar quatre ordres de cerca i captura, i van denunciar nou persones més per causar danys en el sistema ferroviari català valorats en 377.000 euros.
Per desenvolupar aquesta operació, els Mossos van analitzar els delictes reiterats presumptament comesos pels sospitosos en trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies i el servei de metro de Transports Metropolitans de Barcelona. Fonts policials assenyalen que es va tractar d’una investigació complexa, ja que els agents van buscar elements similars a les pintades, les van acarar amb altres d’antigues atribuïdes a determinats sospitosos ja fitxats i van indagar en les maneres de colar-se a les estacions dels vàndals.
Els agents responsabilitzen els sospitosos de 115 fets delictius consistents en pintades en vagons ferroviaris. Entre els implicats n’hi ha que no havien sigut investigats fins ara i d’altres que ja havien sigut investigats i imputats per fets semblants els anys 2023 i 2024.
En aquest sentit, fonts policials remarquen la reiteració delictiva d’alguns grafiters, que sempre actuen en grup, amb la cara tapada o amb caputxes, i que solen deixar pintades personals a tall de firma als trens que vandalitzen. També destaquen que solen ser molt violents amb els vigilants de seguretat per evitar que els atrapin i que, en alguns casos, han arribat a utilitzar gas pebre per escapar-se.
Des dels Mossos remarquen que, a més dels danys materials, aquests actes vandàlics generen un important cost mediambiental, ja que es fan servir dissolvents forts i aerosols amb compostos orgànics que danyen la qualitat de l’aire. A més, el rentat dels vagons genera aigües residuals contaminades amb restes de pintura i decapants que requereixen un tractament especial abans de ser depurades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Començar de 0 a un altre país: la mestra figuerenca que ha fet dels canvis una manera de viure
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós
- Un foc a la xemeneia obliga a evacuar un restaurant de Platja d’Aro
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)