Es poden utilitzar els diners d'una persona difunta per pagar-ne el funeral?
L'advocat David Jiménez explica que els comptes acostumen a quedar bloquejats després de la defunció per evitar que els fons desapareguin abans de tramitar l’herència
Patricia Páramo
La mort d’un familiar no només obre un període de dol. També obliga a afrontar tràmits urgents, decisions econòmiques i gestions bancàries que moltes famílies no havien previst. En poques hores cal organitzar el funeral, contactar amb la funerària, comprovar si hi havia una assegurança de decessos, demanar certificats i començar a ordenar una herència que encara no s’ha repartit.
Un dels dubtes més habituals apareix en aquest primer moment: si la persona difunta tenia diners al banc, es pot utilitzar el seu compte per pagar l’enterrament? La pregunta és lògica, perquè les despeses funeràries solen arribar abans que els hereus puguin acceptar l’herència o disposar lliurement dels diners. I, a la pràctica, quan el banc té coneixement de la defunció d’un client, l’accés als seus comptes queda limitat fins que s’acredita qui té dret a aquests fons.
Comptes bloquejats
L’advocat expert en herències David Jiménez aclareix que, com a norma general, les entitats bloquegen o restringeixen la disposició dels diners quan reben la notificació de la defunció. Segons explica, aquesta mesura busca evitar que els fons desapareguin abans de tramitar l’herència i garantir el compliment de les obligacions fiscals. El Banc d’Espanya recorda que, perquè les entitats permetin disposar dels fons de la persona difunta a qui hi tingui dret, cal dur a terme prèviament determinats tràmits successoris.
Excepcions
Ara bé, aquest bloqueig no significa que no es pugui pagar res. David Jiménez subratlla que hi ha excepcions per cobrir despeses essencials directament vinculades a la defunció. «El banc ha de permetre utilitzar els diners de la persona difunta per cobrir despeses essencials, com ara les de l’enterrament», explica. En aquesta categoria s’inclouen la factura de la funerària, el tanatori i altres serveis relacionats amb el sepeli. No es tracta de retirar diners lliurement, sinó de justificar una despesa necessària i permetre que es pagui amb càrrec als fons del difunt.
Documentació
Per fer-ho, els hereus o familiars han d’acudir a l’entitat bancària i presentar la documentació que els demani el banc. El més habitual és aportar el certificat de defunció, la factura de la funerària i, de vegades, documents que acreditin la relació amb la persona difunta o la condició d’hereu. L’entitat sol alliberar únicament l’import exacte necessari per pagar aquesta despesa. En molts casos, no lliura els diners en efectiu als familiars, sinó que fa una transferència directa a l’empresa funerària per garantir que els fons es destinen al sepeli.
Impost de Successions
A més del funeral, també es pot pagar amb càrrec al compte l’Impost de Successions. Jiménez recorda que el banc actua amb cautela perquè pot tenir responsabilitats si permet disposar dels diners sense que s’hagin complert les obligacions fiscals. Per això, abans de desbloquejar definitivament els fons, l’entitat sol exigir que s’acrediti la liquidació o l’autoliquidació de l’impost. Un cop presentats el justificant i la documentació successòria corresponent, el banc podrà permetre el repartiment dels diners entre els hereus segons correspongui.
La responsabilitat sobre les despeses funeràries també té empara en el Codi civil, que estableix que les despeses funeràries proporcionades a la condició de la persona i als usos de la localitat han de ser satisfetes, fins i tot encara que el difunt no hagués deixat béns, per aquells que en vida haurien tingut l’obligació d’alimentar-lo. A la pràctica, si hi ha diners a l’herència, aquestes despeses es poden considerar una càrrega que cal atendre abans del repartiment. Si un familiar n’avança el pagament, convé conservar la factura per poder reclamar-ne després l’import a l’herència.
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Via: El Periódico
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