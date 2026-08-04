Rècord de 4,5 milions de turistes als hotels de BCN de gener a juny
L’increment és del 3,9% respecte del mateix període del 2025. També han crescut un 2,2% les pernoctacions. Aquestes xifres es deuen a la pujada dels visitants que resideixen a Espanya.
Toni Sust
Barcelona va trencar els primers sis mesos d’aquest any el rècord de turistes allotjats en hotels amb 4.488.767, un 3,9% més que en el mateix període del 2025, quan hi va haver 4.320.592 viatgers.Barcelona va trencar en els primers sis mesos del 2026 el rècord de turistes allotjats als hotels de la ciutat amb un total de 4.488.767, una xifra que el portal de dades de l’Ajuntament de Barcelona recull com la més alta registrada, i un 3,9% més elevada que en el mateix període del 2025, quan la xifra va ser de 4.320.592 viatgers en establiments hotelers.
La dada prové de l’enquesta d’ocupació hotelera que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a partir d’una recerca a tots els establiments hotelers inscrits en el registre de la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Són els mateixos establiments els que aporten la informació emplenant qüestionaris.La dada prové d’Informació elaborada a partir de l’enquesta d’ocupació hotelera que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a partir d’una investigació que es fa a tots els establiments hotelers inscrits en el registre de la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Són els mateixos establiments els que aporten la informació omplint qüestionaris.
Pernoctacions
També el nombre de pernoctacions s’ha incrementat. Es van acostar a 11 milions, 10.652.808 els primers sis mesos del 2026, un 2,2% més que en el mateix període del 2025 (10.203.249). El que ha baixat és el període d’estada mitjana: cada persona va passar 2,4 nits a l’hotel on estava allotjada.També el nombre de pernoctacions s’ha incrementat. S’han acostat als 11 milions, 10.652.808 en els primers sis mesos del 2026, un 2,2% més que en el mateix període del 2025 (10.203.249). El que ha descendit és el període d’estada mitjana: cada persona ha passat 2,4 nits a l’hotel on estava allotjat.
En aquell semestre inicial, el maig ha sigut el mes amb més activitat, amb 854.841 viatgers rebuts i gairebé dos milions de pernoctacions. En segon lloc, hi ha el mes de juny, amb 836.762 viatgers i 1,91 milions de pernoctacions. Entre abril i juny, el percentatge d’ocupació per habitacions ha estat per sobre del 84%.En aquell semestre inicial, el maig ha sigut el mes amb més activitat, amb 854.841 viatgers rebuts i gairebé dos milions de pernoctacions. En segon lloc figura juny, amb 836.762 viatgers i 1,91 milions de pernoctacions. A la part final del període, entre abril i juny, el percentatge d’ocupació per habitacions ha estat per sobre del 84%.
L’increment de primer semestre s’explica sobretot pel del nombre de turistes que resideixen a Espanya i que han visitat Barcelona en aquell període, 850.735, un 13,5% més que del gener al juny del 2025. Els visitants procedents de l’estranger, 3.638.032, també han crescut, però menys, un 1,9%, si bé representen la gran majoria dels qui venen a la capital catalana: un 81% del total.L’increment de les dades del primer semestre s’explica sobretot pel del nombre de turistes que resideixen a Espanya i que han visitat Barcelona en aquell període, 850.735, un 13,5% més que del gener al juny del 2025. Els que viuen a l’estranger, 3.638.032, també han crescut, però menys, un 1,9%, si bé representen la gran majoria dels que venen a la capital catalana: un 81% del total.
Si es computen els turistes per país de residència, Espanya encapçala la llista, amb aquests 850.735 turistes ja esmentats, amb els EUA en segon lloc, amb 636.097 (un 8,7% més). El Regne Unit ocupa la tercera plaça (322.041 turistes) i França (322.041) la quarta. Destaca l’augment de viatgers de la Xina en aquest primer semestre: 147.686, un 33,3% més que en el mateix període del 2025.Si es computa als turistes per país de residència, Espanya encapçala la llista, amb aquests 850.735 turistes ja citats, amb els EUA en segon lloc, amb 636.097 (un 8,7% més). El Regne Unit ocupa la tercera plaça (322.041 turistes) i França (322.041) la quarta. Es pot destacar el gran augment de viatgers vinguts de la Xina en aquest primer semestre: 147.686 viatgers, un 33,3% més que en el mateix període del 2025.
La tarifa mitjana diària per habitació va arribar al maig, el mes de més activitat, a 223,37 euros, i a 214,34 al juny. Els preus dels establiments d’una estrella i dues van ser de 137,99 euros de mitjana i en els de cinc estrelles, de 422,51.La tarifa mitjana diària per habitació va arribar al maig, el mes de més activitat, a 223,37 euros, i a 214,34 al juny, quan els preus dels establiments d’una i dues estrelles han sigut de 137,99 euros de mitjana i en els de 422,51 en els de cinc estrelles.
La visita papal
El primer semestre del 2026 va acabar amb una cita inhabitual que va posar Barcelona una mica més al mapa mundial, si és possible, perquè, sent una destinació gens desconeguda, al juny va suscitar més interès. I això es deu, segons l’Observatori del Turisme a Barcelona, a la visita que va fer a la ciutat el papa Lleó XIV el 9 i el 10 d’aquell mes, en un viatge organitzat per a la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, que va acabar portant el Pontífex també a Madrid i les Canàries.El primer semestre del 2026 va acabar amb una cita inhabitual que va posar Barcelona una mica més al mapa mundial, si és possible, perquè sent una destinació gens desconeguda va suscitar més interès al juny. I això es deu, segons l’Observatori del Turisme a Barcelona, a la visita que va realitzar a la ciutat el papa León XIV el 9 i el 10 d’aquell mes, en un viatge organitzat per a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que va acabar portant el Pontífex a anar també a Madrid i les Canàries.
L’observatori remarca que la presència del Pontífex nord-americà va provocar un augment de les recerques online a Google relacionades amb el 2026. Les recerques estan vinculades a la seva presència a Barcelona, i els conceptes més buscats van ser sobre la Sagrada Família i les platges.L’observatori remarca que la presència del Pontífex nord-americà va provocar un augment de les recerques ‘online’ fetes a Google en relació amb aquest és del 2025. Aquestes recerques estan relacionades amb la seva presència a Barcelona, sent els conceptes més buscats la Sagrada Família i les platges.
La mateixa anàlisi d’aquest organisme preveia l’arribada de 86 creuers a Barcelona durant el mes de juliol i 6,7 milions de places aèries disponibles per arribar a la ciutat, un 7,7% més que el juliol del 2025. Destacava que la majoria de les reserves hoteleres corresponien al mercat domèstic. Si només s’observen les reserves d’origen internacional, els EUA encapçalen la llista a la ciutat de Barcelona.La mateixa anàlisi d’aquest organisme preveia l’arribada de 86 creuers a Barcelona durant el mes de juliol i 6,7 milions de places aèries disponibles per arribar a la ciutat, un 7,7% més que el juliol del 2025; destacava que la majoria de reserves hoteleres corresponien al mercat domèstic. Si només s’observa les reserves d’origen internacional, els EUA encapçalen la llista a la ciutat de Barcelona.
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