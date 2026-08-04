Va penjar les trucades sense gestionar-les
El TSJC avala l’acomiadament d’una operadora del 112 per haver desatès emergències, incloses agressions i alertes mèdiques
ACN
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l’acomiadament disciplinari d’una operadora del telèfon d’emergències 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d ’incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d’octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d’emergència sense gestionar-les ni tornar-les, contravenint els protocols del servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una «clara abandó de funcions» que podia comprometre l’atenció d’emergències reals.
La resolució, dictada a finals de juny, explica que l’ origen de l’expedient disciplinari va ser una incidència detectada pels responsables del 112CAT, que va motivar una revisió específica de les últimes trucades que l’operadora havia classificat com no operatives. Els supervisors van detectar una quinzena d’actuacions incorrectes en les quals havia donat per finalitzades comunicacions sense aplicar el protocol establert.
El primer episodi que recull la sentència es va produir el 16 de setembre. Una persona va trucar per informar que s’havia tallat un dit i la comunicació va ser descartada com una incidència tècnica. Aquella mateixa nit, una altra persona va respondre «hola, bones» després que l’operadora pronunciés dues vegades la salutació reglamentària. Malgrat obtenir resposta, la treballadora va penjar l’anomenada. Quan el mateix ciutadà va tornar a trucar, un altre gestor va comprovar que alertava d’una baralla a Mataró i va activar el dispositiu corresponent.
El 18 de setembre, l’operadora va finalitzar una altra comunicació després que l’interlocutor respongués: «hola, és que no és...». L’endemà va descartar la trucada d’una persona que repetia una direcció diverses vegades. Quan aquesta va tornar a contactar amb el 112, un altre operador va determinar que es tractava d’un conflicte entre clients i va avisar els Mossos d’Esquadra.
La jornada del 23 de setembre va concentrar diverses incidències, segons recull la resolució. En una primera comunicació, la treballadora ni tan sols va pronunciar la salutació obligatòria abans de classificar com a marcació errònia una trucada en què se sentia una discussió. Un minut després, el mateix telèfon va tornar a contactar amb el servei per informar que retenien un home després d’un furt en un centre comercial. Aquell mateix dia també va descartar la trucada d’una persona que alertava de la presència d’un home amb parkinson desorientat al carrer, una altra en la qual un home deia únicament «hello» i una quarta en la qual se sentia una veu dient: «Obre’m, ¿vols que em mori o què?». Aquesta última comunicació va acabar derivant, després d’una nova trucada, en un avís conjunt al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i als Mossos d’Esquadra per una presumpta agressió en un domicili.
L’episodi que va provocar la revisió exhaustiva del seu treball es va produir el 25 de setembre. Una dona va començar a dir: «necessitem que vingui la policia aquí al enceme...» i l’operadora va tallar la comunicació abans que acabés la frase, classificant-la com una trucada tècnica i sense efectuar la devolució obligatòria. Pocs segons després, la mateixa persona va tornar a trucar i un altre operador va comprovar que s’estava produint una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, motiu pel qual es va mobilitzar els Mossos d’Esquadra. Aquella mateixa tarda també va descartar la trucada d’un home que explicava que feia dies que perdiva el coneixement a l’aixecar-se, cosa que posteriorment va motivar l’activació del SEM.
El 30 de setembre, recull la sentència, la treballadora va qualificar de falsa emergència una trucada en anglès en què l’interlocutor preguntava si parlaven aquest idioma i també va donar per finalitzada una altra comunicació després d’escoltar un simple «¿hola?». Finalment, el 2 d’octubre va tallar la trucada d’una dona que començava a explicar una incidència. Quan aquesta va tornar a contactar amb el 112, un altre gestor va comprovar que els seus fills, de vuit i tretze anys, havien quedat atrapats dins d’un ascensor i va activar els Bombers i els Mossos d’Esquadra.
El protocol del 112
La sentència recorda que el protocol operatiu del 112 estableix que els operadors han de respondre sempre amb la fórmula «112, digui’m» de manera clara i comprensible. Si no obtenen resposta, han de repetir la salutació i esperar entre sis i vuit segons abans de finalitzar la comunicació. A més, en cas de dubte, han de mantenir la trucada el temps mínim necessari per comprovar si existeix una emergència i tornar la trucada quan la persona comença a interactuar just abans que es talli la comunicació o quan aquesta s’interromp durant la gestió.
La normativa interna també estableix que només poden classificar-se com a anomenades tècniques o de marcació errònia aquelles en les quals no hi ha veu o no és possible identificar la persona que truca. Quan la comunicació és operativa, l’operador ha d’obrir l’expedient corresponent i activar els serveis d’emergència necessaris segons la naturalesa dels fets.
El TSJC rebutja els arguments de la treballadora
En el seu recurs, la treballadora afirmava que l’única sanció era desproporcionada perquè mai havia sigut sancionada, havia superat totes les auditories mensuals de qualitat i les incidències detectades eren poques en comparació amb les aproximadament 150 trucades que gestionava diàriament – una xifra que podia duplicar-se en els dies de màxima activitat –. També al·legava que el soroll de la sala dificultava les converses i que les comunicacions es tancaven quan ja havia transcorregut el temps previst pel protocol.
El TSJC rebutja aquests arguments i destaca que la treballadora, incorporada al servei el 2018, coneixia perfectament els protocols i havia rebut formació continuada, l’última el gener del 2024. També assenyala que no s’ha acreditat ni un nivell de soroll superior a l’habitual ni cap problema d’audició que justifiqués la seva actuació. Així mateix, recorda que abans de l’acomiadament ja havia sigut objecte de dues sessions de «reconducció»: una per no consignar correctament les dades d’una incidència relacionada amb una presumpta fuga de productes químics a Pallejà i una altra després de l’incident del cementiri de Lleida.
Per tot això, la sala conclou que la conducta de l’operadora va suposar una «clara abandó de les seves funcions», ja que afectava directament la gestió de trucades d’emergència i podia perjudicar tant les persones que sol·licitaven ajuda com al funcionament del servei. En conseqüència, confirma la sentència del Jutjat Social de Reus que va declarar procedent l’acomiadament disciplinari per part de l’empresa Serveo Servicios, concessionària del servei. La resolució es pot recórrer davant del Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació.
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026
- L'home que va aparèixer en un contenidor de Lloret de Mar aquest divendres va ser mort a trets