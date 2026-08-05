BCN no exigirà aparcament obligatori a les promocions d’habitatge protegit
Una nova norma destinada a incentivar la construcció d’HPO passa d’exigir una plaça d’aparcament per cada quatre habitatges a no establir un mínim a la capital ni a l’Hospitalet. Les places eren "excessives", segons els informes.
Manuel Arenas
La regulació urbanística dels aparcaments en promocions d’habitatges de Barcelona i els municipis del seu entorn està a punt de canviar per primera vegada en mig segle. La variació que més crida l’atenció és en l’habitatge protegit, àmbit en què la normativa passa d’exigir una plaça d’aparcament per cada quatre habitatges a no establir un mínim d’estacionaments per a les promocions que s’ubiquin en el perímetre comprès per les rondes –de Dalt i Litoral– de Barcelona, que essencialment cobreix la capital i l’Hospitalet de Llobregat, a més de porcions de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La base d’aquesta nova exempció d’aparcaments obligatoris per a turismes és una relaxació de les regles per incentivar l’habitatge protegit davant la galopant crisi d’habitatge, tal com avala el nou projecte normatiu consultat per EL PERIÓDICO.
"Es vol facilitar les operacions d’habitatge protegit en un context d’emergència habitacional. Fins ara, moltes operacions eren inviables econòmicament i tenien una sortida molt difícil al mercat pel sobrecost que suposaven els aparcaments", matisa Xavier Mariño, director de l’àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
La nova reglamentació s’inclou en una modificació del Pla General Metropolità (PGM) del 1976 que l’AMB va aprovar provisionalment –a falta del vistiplau definitiu d’una comissió urbanística del Departament de Territori– a finals del mes de maig passat, en el mateix paquet normatiu que va blindar a escala metropolitana la norma dels eixos verds que els tribunals van utilitzar precisament per tombar les superilles barcelonines.
Destinades a tercers
La documentació de la reforma urbanística detalla que els coneguts com a aparcaments en parcel·la –els integrats en els blocs– previstos fins ara resultaven "excessius" per a les promocions d’habitatge assequible, "ja que les places no s’acaben ocupant pels futurs residents i finalment són venudes o llogades a tercers". Aquest excés de places, descriuen els informes tècnics, "pot arribar a qüestionar la viabilitat econòmica de l’operació i perjudicar la seva finalitat última: augmentar el parc d’habitatge assequible".
Sí que s’estipula l’obligació d’aparcaments mínims –una plaça cada quatre habitatges–, no obstant, en les promocions d’habitatge protegit que es venguin fora de les rondes de Barcelona. És a dir: a partir de l’entrada en vigor de la reforma urbanística, una promoció d’habitatge protegit de Castelldefels haurà de complir la ràtio mínima d’un aparcament cada quatre habitatges; en canvi, una promoció de Barcelona podrà construir-se sense ni una sola plaça d’aparcament. La diferència respecte a la normativa del PGM és que fins ara s’exigia un mínim d’aparcaments en funció dels metres quadrats dels habitatges, des d’un mínim d’una plaça per cada quatre pisos en habitatges de 80 metres quadrats fins a un mínim d’un aparcament per habitatge en pisos de més de 130 metres quadrats. Aquesta regla desapareix ara i el mínim general fora de Barcelona i l’Hospitalet serà d’una plaça cada quatre habitatges.
La raó del blindatge d’aparcaments fora de les rondes rau en la falta de transport públic: "A les ubicacions més perifèriques i sense un transport públic eficient, la voluntat és que les reserves d’aparcament encara es puguin incrementar per compensar dèficits i reduir la pressió a l’espai públic", descriu un informe de l’AMB. La nova norma també estableix un límit màxim d’aparcaments en promocions d’habitatge protegit a Barcelona i a l’Hospitalet: una ràtio d’una plaça per habitatge.
Segons Mariño, la reducció d’aparcaments en les promocions de Barcelona "no pretén estigmatitzar el cotxe, perquè també és necessari per a la mobilitat metropolitana". Ara bé, apunta el directiu metropolità, "no hi ha la mateixa dependència del vehicle privat a Barcelona que a Pallejà", i per això les promocions a la ciutat del Baix Llobregat sí que hauran de preveure un mínim de quatre aparcaments per cada habitatge.
En la mateixa línia que en l’habitatge protegit, l’habitatge lliure també veu reduïdes les exigències d’aparcament mínim en les promocions. En aquest cas, la diferenciació és triple: en el perímetre entre les rondes (en la pràctica, Barcelona i l’Hospitalet), la ràtio mínima serà d’una plaça cada quatre habitatges; a les ciutats fora de les rondes però amb accessibilitat a transport públic, d’una plaça cada dos habitatges, i als municipis més perifèrics, d’una plaça per cada habitatge.
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