Aquest dijous
Catalunya torna a activar l’Inuncat per la intensitat i acumulació de pluja: 40 litres per metre quadrat en 30 minuts
Protecció Civil demana que ningú s’acosti a rius, rieres i barrancs, i molt menys intenti creuar-los.
Una tempesta de calamarsa descarrega amb força a la Catalunya central: Torelló registra fins a 70 litres en només una hora
Germán González
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), davant la previsió de fortes tempestes durant la tarda i la nit del dijous 6 d’agost. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja (més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts), i també per acumulació de pluja (més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores) en gran part de territori.
Es preveu que les comarques que poden resultar més afectades siguin les de la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu oriental, interior del Camp de Tarragona i Prelitoral Central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens meteorològics violents, sobretot ratxes molt fortes de vent i calamarsa.
Els organismes gestors de conques –l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (XE)– han indicat que intensificaran la vigilància davant la possible crescuda de rius i rieres, i l’afectació que això pugui tenir en zones inundables.
Per tot això, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la prudència. Sobretot respecte a la mobilitat i a les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment a les zones on puguin produir-se acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades sobtades de rieres i torrents.
És la segona vegada en 48 hores que s’activa l’Inuncat. Dimarts a la tarda tempestes de calamarsa van colpejar amb força les comarques de la Catalunya Central, especialment Osona i Berguedà. A les poblacions de Sant Pere de Torelló i Santa Maria de Besora s’han registrat prop de 70 litres per metro quadradat en tot just una hora. En concret han caigut pedres de més de dos centímetres, ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora i llampecs i/o tornados a Osona i la Selva.
Dilluns a la tarda també es van registrar precipitacions acompanyades de tempesta i fenòmens meteorològics violents, sobretot a les comarques del Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya, i el SMC va emetre un avís per forts vents, calamarsa, rebentades o tornados. Fins a les 21.00 hores, a Guixers es van acumular 27,3 litres; 17 a Gisclareny; 14,7 a Lladurs, i 14,6 a Navès.
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