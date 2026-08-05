Denunciada per estafa una agència de viatges de l’Escala
Diverses persones van informar que havien pagat unes vacances que finalment no van poder fer. Els afectats podrien arribar a 200.
EVA BATLLE
Els Mossos d’Esquadra van rebre una trentena de denúncies contra una agència de viatges a l’Escala els responsables de la qual són investigats per una possible estafa relacionada amb paquets vacacionals que no s’haurien prestat en les condicions contractades. La policia catalana estima que el nombre de denúncies podria arribar a la quarantena els dies vinents.Els Mossos d’Esquadra ja han rebut 30 denúncies contra una agència de viatges a L’Escala els responsables de la qual estan sent investigats per una possible estafa relacionada amb paquets vacacionals que no s’haurien prestat en les condicions que s’havien contractat. La policia catalana estima que el nombre de denúncies podria arribar a la quarantena els pròxims dies. Els afectats, però, afirmen que el nombre de famílies afectades podria ser molt més alt: calculen que n’hi hauria unes 200, xifra que la policia no confirma. Tot i que l’agència tenia la seu en aquesta localitat de l’Alt Empordà, entre els denunciants hi ha nombrosos residents de la Garrotxa i altres comarques de Girona. Els afectats s’han quedat sense vacances.No obstant, els afectats afirmen que el nombre de famílies afectades podria ser molt més alt: calculen que serien unes 200, una xifra que la policia no confirma. Tot i que l’agència tenia la seu a l’Alt Empordà, entre els denunciants també hi ha nombrosos residents de la Garrotxa i altres comarques de Girona. Els afectats s’han quedat sense vacances.
El cas, avançat per l’agència ACN, va començar a fer-se públic després que diverses persones informessin que havien pagat íntegrament i per endavant uns viatges que finalment no van poder fer. En alguns casos, els clients no van rebre els bitllets d’avió abans del dia assenyalat per a la sortida, mentre que d’altres van descobrir durant l’estada que una part dels serveis contractats no s’havien pagat.El cas, avançat per l’agència ACN, va començar a fer-se públic després que diverses persones informessin que havien pagat íntegrament i per avançat uns viatges que finalment no van poder fer. En alguns casos, els clients no van rebre els seus bitllets d’avió abans de sortir, mentre que d’altres van descobrir durant la seva estada que part dels serveis contractats no s’havien pagat.
Negoci telemàtic
L’agència havia treballat inicialment amb ofertes d’última hora i, posteriorment, va començar a comercialitzar paquets vacacionals a preu fix. Segons alguns dels afectats, els viatges s’havien de pagar íntegrament per endavant.L’agència, amb seu a l’Alt Empordà, havia treballat inicialment amb ofertes d’última hora i, posteriorment, va començar a comercialitzar paquets vacacionals a preu fix. Segons alguns dels afectats, els viatges s’havien de pagar íntegrament per avançat.
Alguns clients ja havien reservat viatges amb la mateixa agència sense incidents i l’havien recomanada a familiars i coneguts. En temps recents, el negoci era telemàtic, sense oficina física, i mantenia el contacte amb els clients a través d’un web i les xarxes socials, que ja no estaven disponibles a finals de la setmana passada.Alguns clients ja havien reservat viatges amb la mateixa agència sense incidents i l’havien recomanat a familiars i coneguts. En temps recents, el negoci era telemàtic, sense cap oficina física oberta, i mantenia el contacte amb els clients a través d’un web i les xarxes socials, que ja no estaven disponibles a finals de la setmana passada.
Les persones perjudicades s’han agrupat en un grup de WhatsApp i han contactat amb un advocat per rebre assessorament. Les denúncies es presenten individualment a les comissaries dels Mossos. La responsable de l’agència va prometre que es proposa resoldre la situació i que, a partir d’ara, serà el seu advocat qui els informi de qualsevol novetat.Les persones perjudicades s’han agrupat en un grup de WhatsApp i han contactat amb un advocat per rebre assessorameinto. Les denúncies s’estan presentant individualment a les comissaries dels Mossos. Per la seva banda, la responsable de l’agència els hauria promès que es proposa resoldre la situació i que, a partir d’ara, serà el seu advocat qui els informi de qualsevol novetat.
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