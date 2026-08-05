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Eufòria sense fronteres a la festa aquàtica

Eufòria sense fronteres a la festa aquàtica | C

Eufòria sense fronteres a la festa aquàtica | C

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Zowy Voeten

El sarau estrella del Circuit, el Water Park Day a Illa Fantasia, es va convertir ahir en punt de peregrinació internacional per a un col·lectiu que celebra, per damunt de tot, el "bon rotllo" i que novament va aglutinar unes 10.000 persones en l’edició diürna, mentre que la nocturna va penjar fa dies el ‘sold out’.

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