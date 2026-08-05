La Família Reial rep la societat balear al palau de Marivent
Felip VI i Letizia, juntament amb la princesa Elionor, la infanta Sofia i la reina emèrita, reben 600 persones en la trobada tradicional de cada estiu
Raquel Galán
La recepció estival dels Reis a Mallorca davant de representants de la societat balear va consolidar ahir a la nit la presència de l’hereva al tron, la princesa Elionor, i la seva germana, la infanta Sofia, que es van estrenar l’agost passat al palau de Marivent. Els monarques Felip VI i Letizia van estar en tot moment acompanyats per les seves filles i la reina emèrita, Sofia, que aquest estiu ha rebut múltiples visites de la seva família més propera, inclòs el rei emèrit, Joan Carles I, que va estar unes hores a la residència oficial fa només dos caps de setmana, després de set anys sense recalar a l’illa.
La Família Reial gairebé al complet, a falta de l’antic monarca, va baixar puntual per les escalinates de l’entrada principal del palau de Marivent, just al capvespre, per dirigir-se a la façana lateral de l’edifici, que des de fa ja un lustre substitueix el palau de l’Almudaina com a escenari de la recepció a les autoritats de les Balears, encapçalades per la presidenta del Govern, Marga Prohens, juntament amb tots els seus consellers, a més del president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, i del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
També van convidar una nodrida representació de l’àmbit social, polític, cultural i empresarial de les illes Balears. El tradicional besamans dels prop de 600 convidats va tenir lloc als peus d’aquesta imponent vila davant del mar que va pertànyer al pintor i col·leccionista egipci Juan de Saridakis, i es va prolongar al voltant de 20 minuts. A continuació, els assistents van passar a la part frontal del palau, on se’ls va servir un còctel mentre conversaven distesament.
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026