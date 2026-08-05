La situació actual
Tres anys de l’assassinat d’Edwin Arrieta per part de Daniel Sancho a Tailàndia: ¿Quin va ser el veredicte? ¿Quanta condemna encara ha de complir? ¿Podria tornar a Espanya? ¿I rebre un indult?
La defensa de Daniel Sancho sol·licita la repetició del judici o una rebaixa de la condemna, mentre la justícia tailandesa assegura que la resolució no hauria de tardar
Rodolfo Sancho revela el motiu pel qual fa més d’un any i mig que no visita el seu fill, Daniel Sancho, a la presó de Tailàndia
Cristina Sebastián
Daniel Sancho compleix aquesta setmana tres anys a la presó des que el van detenir a Tailàndia per l’assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta. La situació processal del fill de l’actor Rodolfo Sancho amb prou feines ha canviat en aquests anys: no hi ha actualment cap sol·licitud d’indult pendent de resolució i el següent pas clau del cas continua sent la decisió del Tribunal d’Apel·lacions de Phuket.
Sancho continua a la presó de màxima seguretat de Surat Thani complint una condemna de cadena perpètua. No obstant, la sentència encara no és ferma, ja que continuen pendents de resolució els recursos presentats per la defensa i l’acusació.
La sentència del cas
El 29 d’agost del 2024, més d’un any després dels fets, el Tribunal Provincial de Samui va declarar Daniel Sancho culpable de l’assassinat premeditat d’Edwin Arrieta. La sentència va concloure que hi va haver planificació prèvia, al considerar acreditada la compra de ganivets, una serra i bosses de plàstic abans dels fets, a més d’entendre que l’acusat va colpejar la víctima amb intenció de matar-la.
El tribunal també el va declarar culpable d’ocultar i desmembrar el cadàver, així com de sostreure o destruir el passaport de la víctima. Tot i que inicialment va imposar la pena de mort pel delicte d’assassinat premeditat, la va reduir a cadena perpètua al valorar la confessió inicial i la col·laboració prestada durant la investigació. A més, va fixar una indemnització d’uns quatre milions de bahts, uns 107.000 euros al canvi.
Condemna imposada
Daniel Sancho ja ha fet tres anys de privació de llibertat, incloent-hi aproximadament un any de presó preventiva que computa per al compliment de la condemna, però no hi ha una data concreta de sortida de presó.
Això es deu al fet que la cadena perpètua, a què va ser condemnat Sancho, no té una durada determinada. Només podria modificar-se si prospera algun dels recursos, si rep un perdó reial o si la pena es transforma posteriorment en una condemna temporal.
Resultat de l’apel·lació
El recurs de la defensa, presentat el 26 de març del 2025, sol·licita la repetició del judici o la celebració d’una nova vista amb nous testimonis i proves i, de manera subsidiària, una rebaixa de la condemna mitjançant una qualificació menys greu dels fets.
La informació oficial més recent va arribar el 3 d’agost, quan una representant del Tribunal Provincial de Samui va assegurar que «no hauria de faltar gaire» per a la resolució. No obstant, també va confirmar que el Tribunal d’Apel·lacions de Phuket encara no ha fixat una data per a la lectura de la sentència.
L’advocat espanyol de Daniel Sancho ha apuntat que hi podria haver novetats cap al novembre del 2026, tot i que ha insistit que es tracta únicament d’una estimació. A més, fins i tot després de l’apel·lació, qualsevol de les parts podria recórrer davant el Tribunal Suprem del país.
Un possible indult
Un dels aspectes que més dubtes ha generat és la possibilitat que Daniel Sancho sol·liciti un indult. La legislació tailandesa sí que contempla aquesta opció, però únicament quan la sentència sigui ferma. Mentre hi hagi recursos pendents, no es pot iniciar aquest procediment.
En cas que la condemna adquireixi fermesa, la petició podria presentar-la el mateix pres, els seus familiars directes o fins i tot la representació diplomàtica espanyola. La decisió correspon al rei de Tailàndia, prèvia tramitació del Departament de Presons i del Ministeri de Justícia, i podria traduir-se en una commutació de la pena, una reducció parcial o, en determinats supòsits, l’alliberament.
Tornada a Espanya
El possible trasllat de Daniel Sancho a una presó espanyola també depèn que la sentència sigui ferma. Espanya i Tailàndia mantenen un acord bilateral per al trasllat de persones condemnades, però el procediment exigeix que no hi hagi recursos pendents, a més del consentiment del pres i dels dos Estats i el compliment dels requisits legals i econòmics establerts.
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