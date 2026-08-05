La Urbana augmenta la pressió per acabar amb el narcotràfic
Els agents faran més controls de drogues i alcohol als carrers i als locals. El pla incrementa la coordinació amb la resta de cossos policials i els serveis municipals.
Germán González
Barcelona declara la guerra a la droga. El tinent d’alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l’intendent major Pedro Velázquez, van presentar ahir el Pla Druida: una nova estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l’actuació davant el consum i la venda al detall de drogues a la ciutat.
Per aconseguir-ho, es vol incrementar la presència policial dels agents als carrers i les zones on es venen i consumeixen aquestes substàncies així com aplicar "intel·ligència operativa" per establir controls a prop de narcopisos o en locals als quals se sospita que hi pot haver traficants. A més, el pla també augmenta la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la resta dels serveis municipals.
Batlle va assegurar que "la droga és la problemàtica principal que preocupa els cossos de seguretat a Barcelona", per la qual cosa el pla neix per augmentar "la pressió policial sobre xarxes de narcotràfic que operen a la ciutat". També va remarcar que es vol seguir una estratègia per "anticipar-nos a les noves situacions de risc i recuperar espais ocupats per la venda al detall de droga i delinqüència".
A més, va afegir que la Urbana "aprofitarà el coneixement que té del territori, dels veïns i dels comerciants, per detectar aquesta problemàtica". "No és només una eina policial, també ha de servir per recuperar l’espai públic i la convivència", va remarcar Batlle.
Mercat "canviant"
Per la seva banda Velázquez va assenyalar que "el mercat de la droga és ampli i canviant" a tot Europa, ja que cada vegada hi ha més disponibilitat de drogues, l’aparició de noves substàncies i una evolució constant de la distribució. Per això, va remarcar que "mai ha sigut tan perillós per a la salut consumir drogues" per la composició d’alguns nous estupefaents que apareixen. En concret, va assenyalar que segons diversos informes europeus apareixen més de mil drogues noves a l’any, majoritàriament sintètiques.
Dins del pla, que va començar el juny passat, la Guàrdia Urbana reforça els seus mecanismes de detecció, prevenció i intervenció sobre les zones més degradades en les quals es consumeix al carrer, principalment amb finalitats recreatives, i punts de venda. En aquests dos mesos els agents han entrat en una dotzena de narcopisos, segons Pedro Velázquez, i "s’ha accelerat" la investigació per detectar el narcotràfic en barris concrets.
Des de fa dos anys la Urbana i els Mossos han intensificat les investigacions contra el narcotràfic a la ciutat. Durant l’any passat es van resoldre 110 investigacions que van culminar amb entrades i registres judicials. Aquestes actuacions van permetre desactivar 165 punts de venda de drogues, detenir 210 persones i recuperar 57 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos.
Positiu en fàrmacs després d’un atropellament
El conductor de 75 anys que el 28 de juliol passat va atropellar una dona de 30 anys i una menor al carrer d’Aragó, gairebé a l’encreuament amb la rambla de Catalunya de Barcelona, va donar positiu en benzodiazepines, segons va confirmar el tinent d’alcaldia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Tenia recepta mèdica, ja que aquesta substància la pren per a les seves patologies, van explicar fonts de la Guàrdia Urbana.L’home va perdre el control del vehicle i va atropellar les dues dones, que van ser ateses per ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) . L’adulta va ser traslladada a l’hospital Clínic en estat crític, mentre que la menor, menys greu, va ser atesa a l’Hospital Sant Joan de Déu.Els agents van fer l’atestat per investigar l’accident i van practicar al conductor la prova d’alcohol i drogues. Així, van comprovar que l’home donava positiu en consum de benzodiazepines, tot i que és un producte usat en alguns medicaments. De fet, l’home va aportar receptes mèdiques que acrediten que pren un fàrmac amb aquesta composició.
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