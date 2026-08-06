Radiografia de l’activitat
El 44% de bars i restaurants de Barcelona pertanyen a estrangers i per primera vegada el personal extracomunitari és majoria
Cau l’interès local per invertir o treballar en l’hostaleria, on ja només un 9,8% dels negocis són anteriors a l’any 2000
Els traspassos de bars i restaurants de Barcelona van caure a 873 el 2025, però amb 182 noves llicències
Patricia Castán
La multiculturalitat de Barcelona i el creixent pes de la població estrangera empadronada està transformant l’hostaleria de la ciutat a passos de gegant. En concret, gairebé el 44% dels titulars de bars i restaurants són d'origen estranger, després que els de nacionalitat espanyola hagin caigut uns set punts en un any (56,2%), segons l'enquesta municipal de l'activitat del sector de la restauració 2025. El mateix passa entre els empleats: ja només el 42,6% són espanyols (baixa 4,2 punts) i per primera vegada els d’origen extracomunitari són majoria, amb pràcticament la meitat de la plantilla total (49,2%). En paral·lel, la forta rotació al sector, que cada any suma més d’un miler de traspassos i noves llicències, redueix l’antiguitat mitjana dels negocis a 11,4 anys, de manera que amb prou feines un de cada deu són anteriors a l’any 2000.
Els sabors del món que protagonitzen moltes obertures a la ciutat han diversificat l’oferta en les últimes dues dècades, però assoleixen ara el seu punt àlgid d'emprenedors i d'inversors estrangers. Dins d’aquest 43,8% de nacionalitat estrangera, destaquen sobretot els xinesos (18,6% del total), seguits pels italians (4,6%), pakistanesos (2%,després de la seva expansió a la Rambla i el Raval), argentins (1,5%) i indis (1,4%). En resum, un 8,5% van arribar de països de la UE, davant un 35,2% (sobre el total) de la resta del món.
Més presència internacional en bars
El repartiment varia una mica segons la tipologia de llicència. Així, la quota de propietaris estrangers més gran (del negoci, que no del local) es dona en bars (45,7%), davant un 42,4% en restaurants. La mostra que utilitza aquest estudi municipal és àmplia, amb un miler d’enquestes a establiments que representen proporcionalment el territori i els diferents epígrafs. Els establiments més nombrosos són els bars-restaurants, gairebé el doble que els restaurants. Entre els dos extrems hi ha els bars.
En aquest sentit, la consultora immobiliària especialitzada en hostaleria, Inmo Olaya, certifica l’evolució amb el balanç dels traspassos que van gestionar el 2025. Poc més d’un terç van ser per a ciutadans espanyols, seguits per xinesos (12,41%), pakistanesos (11,62%) i italians (9,66%). Els segueixen el conjunt d’altres països sud-americans (8,68%), d’altres europeus (7,59) i en concret de veneçolans (5,52%). Això no significa necessàriament que apostin per la seva cuina d’origen, sinó que moltes vegades desenvolupen la local o la del negoci al qual relleven.
Si l'anàlisi se centra en les nòmines en lloc dels empresaris, l'evolució és similar i encara més internacional. Al voltant del 57% dels treballadors de l'hostaleria són d'origen estranger: només un 7,7% són europeus, davant del 49,2% d'altres procedències. El 2017, aquests últims amb prou feines representaven un terç del total, una dada que evidencia el desinterès que l'ofici (sobretot en sala) ha generat entre la població local, especialment després de la pandèmia. Bars-restaurants i restaurants acaparen vuit de cada deu llocs de treball, ja que els bars solen tenir estructures més familiars.
La revisió al personal de l’hostaleria revela també que la mitjana de persones que treballen per negoci és de 5,9. Però en empreses amb menys de 10 empleats és de 3,8. Del total dels equips, un 57,8% són assalariats base, davant un 23,2% de propietaris i un 19% d’encarregats o responsables. Sis de cada deu són homes, mentre que per franges d’edats té més pes el grup de 25 a 34 anys (30,3%) seguit pel de 35 a 44 anys, amb poques variacions respecte a un any abans. Gairebé la meitat tenen estudis secundaris, davant gairebé un 30% amb la formació mínima obligatòria. Tres de cada quatre estan contractats a temps complet.
Un 77,1% oberts després del 2010
El sondeig municipal presta també atenció a l’edat dels negocis. De fet, conclou que els establiments d’hostaleria de la capital catalana són «relativament nous», ja que el 77,1% van obrir entre el 2010 i el 2024. D’aquests, el 39% ho va fer els últims quatre anys, seguits per un 23,4% entre 2015 i 2019. La mitjana d’edat ha caigut 0,2 punts en un any, però els locals oberts abans del 2000 ja només són el 9,8%,és a dir, 3,5 punts menys que a l’anterior enquesta, cosa que reflecteix la pèrdua de restaurants amb solera a la ciutat.
El retrat, més enllà de l’evolució dels preus dels productes més despatxats i del lloguer dels locals, mostra molts altres aspectes de l’activitat. Com que la superfície mitjana és de 107 m² –en el cas de les llicències de restaurant arriba als 144,5 m²–, que el 72,6% tenen terrassa (una dada similar a la del 2024), que el 6,3% són franquícies i que l'associacionisme baixa lleugerament fins al 23,1%.
Però és interessant constatar l’adaptació dels negocis a la demanda, malgrat que després de la pandèmia i la crisi de personal es van intentar ajustar horaris. El cert és que el 68,1% obren cada dia (puja 19,1 punts en un any), mentre que els diumenges només tanquen el 21,6%, malgrat el 2024 eren gairebé un terç. En general, els dies de més activitat són els divendres i dissabtes, mentre que els dimarts són els més fluixos. Per mesos, juliol (33,9%) i juny són els més rendibles, mentre que gener, febrer i agost, els que menys.
Factors que ajuden i que perjudiquen
Preguntats sobre la marxa del negoci, augmenten fins al 54,3% els que diuen estar bastant o molt satisfets. No obstant, només un 30,3% afirmen que el seu volum de negoci ha augmentat, davant un 40% que manté que ha disminuït. La resta es mantenen estables.
A l’hora d’enumerar els factors que poden influir positivament en la facturació, les ampliacions, nous serveis i disposar de terrassa s’emporten el pes més gran, gairebé el 23%, per davant de millorar el servei o l’atenció. Entre els factors negatius es destaquen a l’alça els problemes de la zona on s’ubiquen (21,8%) i els propis del negoci (9,7%), junt amb la pujada dels preus (9,3%) i l’increment de la competència (8%), la falta de clients, la situació econòmica i política, i els impostos, gairebé empatats.
La normativa restrictiva i la falta d’agilitat en els tràmits de l’administració són citats conjuntament per un 4,8%, cosa que porta al Gremi de Restauració de Barcelona, a qüestionar aquesta part del rànquing. El director, Roger Pallarols, remarca que els seus associats reporten contínuament queixes per les traves municipals, les inspeccions i sancions i els problemes amb les terrasses. I reivindica que s’afavoreixi més aquesta activitat econòmica clau per a la ciutat.
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