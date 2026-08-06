Boris i Rosa fa més de 16 anys que no paguen factures: "Sempre s'ha de dependre d'alguna cosa, però cal ser una mica més lliure"
La parella, juntament amb el seu fill i el seu gos, viu al mig del bosc seguint els principis de la permacultura
Oriol García Dot
En el món atrafegat en què vivim, sembla impossible que hi hagi gent disposada a canviar-ho tot per aconseguir la vida dels seus somnis. Tanmateix, hi ha persones que ho fan, com Boris i Rosa, que durant més de 16 anys han reconstruït una finca abandonada i l'han convertida en el que avui és casa seva.
La història d'aquesta parella l'explica Arnau Serrado al seu canal de YouTube, un jove que publica contingut a les xarxes socials amb històries de persones que han deixat la ciutat per viure una vida senzilla i autosuficient en plena muntanya.
Més de quatre cabanes construïdes amb material reciclat
En un dels seus vídeos explica el cas de Boris i Rosa, una parella que ha construït més de quatre cabanes basant-se en la bioconstrucció, amb material reciclat i objectes que han anat trobant pel seu terreny. Són la demostració que, amb esforç i ganes, es pot aconseguir la vida dels somnis; només cal lluitar-hi.
A més de Boris i Rosa, la família la formen el seu fill, en Riu, i el seu gos, en Pupi. «Aquesta finca era només esbarzers i arbres fa 16 anys. No hi havia ni una sola pedra col·locada; aquí no hi havia res. Ha estat amb esforç, estima i motivació —sobretot motivació— envers la sostenibilitat que hem arribat fins on som ara.»
La permacultura
La parella va obrir les portes de la seva finca fa més d'un any. «Ara fa aproximadament un any i mig que hem començat a obrir les portes. Ho fem perquè la gent pugui autoconstruir-se, en aquest cas, les seves pròpies bioconstruccions, ja que creiem en la permacultura.»
El terme que utilitza la parella —la permacultura— fa referència a un sistema de disseny per crear espais de vida, agricultura sostenible i comunitats regeneratives que imiten els patrons de la natura. Els seus principis ètics són: tenir cura de la terra, tenir cura de les persones i repartir els recursos de manera justa.
Autosuficiència i factures
«És més aviat una manera de viure: fer comunitat, compartir... És tota una manera d'entendre la vida. Has de ser tan autosuficient com puguis, tenint en compte tot el que això comporta», expliquen Boris i Rosa.
De fet, la parella és completament autosuficient pel que fa a l'aigua i l'electricitat, de manera que fa 16 anys que no paguen factures. «En aquesta finca no hi arriba cap cable, ni cap canonada, ni res. Hi ha un pou, que va excavar l'antic propietari, del qual obtenim l'aigua, i tenim plaques solars i bateries per generar l'electricitat.»
Alimentació autosuficient
Pel que fa a l'alimentació, Boris comenta que tenen la intenció d'arribar a ser completament autosuficients, tot i que encara no ho són. «Hi ha una part en què intentem ser autosuficients; procurem menjar del nostre propi hort. També tenim gallines pels ous i, de cara al futur, volem tenir més animals.»
Finalment, Boris fa una reflexió sobre el sistema en què vivim i cap a on anem: «Al capdavall, tot el que veieu aquí és una herència per als nostres fills. També volem conscienciar que hi ha altres maneres possibles de viure. Cada vegada més, la gent es consciencia i vol apostar per formes de vida diferents, en què es depengui al mínim del sistema. Evidentment, sempre s'ha de dependre d'alguna cosa, però cal ser una mica més lliure i, al final, gaudir més de la pròpia vida i de la criança dels fills.»
Via: El Periódico
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