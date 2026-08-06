Crisi migratòria
El cens autoorganitzat en un barri de Ceuta registra gairebé 5.000 menors que dormen als carrers
L’Associació de Veïns del Príncipe ha comptabilitzat 4.860 menors no acompanyats que continuen sense estar acollits pel sistema de protecció ceutí
Ceuta busca a contrarellotge els menors que han quedat fora del radar institucional: «Veiem situacions molt greus amb nens d’11 anys»
Els menors arribats a Ceuta tardaran almenys tres mesos a ser traslladats a la Península
Pau Lizana Manuel
Una setmana després que pràcticament 80.000 persones miressin d’accedir a Ceuta des del Marroc, encara no se sap amb certesa quantes han decidit quedar-se a la ciutat autònoma. Tampoc hi ha un recompte clar de quants menors, el col·lectiu més vulnerable, han decidit quedar-se en territori espanyol. Davant el ball de xifres, i la situació de saturació que es viu a l’enclavament, l’Associació de Veïns del Príncipe –un dels barris més pobres de la ciutat– va decidir fa dos dies apuntar els noms i els telèfons de tots els nens, nenes i adolescents que quedaven pel carrer. Aquest dijous, han aturat el compte en 4.860 xavals.
Ahmed Enfed-Dal, en declaracions a l’agència Europa Press, ha assegurat que la iniciativa va sorgir per «conèixer el nombre real de persones que continuaven al barri. Les xifres del Govern d’Espanya, que situen els estrangers que han estat en territori espanyol en uns 2.500, «no coincidien amb la realitat» que vivien els veïns, segons Enfed-Dal.
11 anys
Així, l’entitat va començar a recollir totes les dades que els menors els oferien de manera voluntària. La majoria, indiquen des de l’associació, són xavals d’entre 15 i 17 anys, tot i que també s’han acostat fins al barri del Príncipe Alfonso nens d’entre 11 i 13 anys. «Hem hagut de parar de comptar perquè això és un caos, encara venen a l’associació i demanen apuntar-se», ha llançat Enfed-Dal.
El president de l’Associació explica que el registre no és oficial, però assegura que la intenció de l’entitat que presideix és enviar el seu cens autoorganitzat a les autoritats competents. En aquest cas, seria la Policia Nacional que hauria de recollir les dades d’aquests menors per filiar-les i, a partir d’aquell moment, determinar si poden tornar amb els seus pares al Marroc o bé si han de passar a estar tutelats per l’’Administració espanyola, i en aquest cas repartits per la resta de comunitats autònomes.
Sense ajuts
Enfed-Dal reclama recursos perquè tots aquests menors no siguin als carrers: «Ja venen tard, es podrien haver habilitat el primer dia», denuncia. De moment, són els veïns del Príncipe els que poden oferir més suport a aquests gairebé 5.000 menors que malviuen als seus carrers. Ajuden els nens amb aliments, beguda, roba i productes de primera necessitat. L’associació de veïns va rebre fa poc 150 bosses d’aliments facilitades per l’Àrea de Menors de Ceuta, una quantitat «insuficient», segons Enfed-Dal, per atendre totes les persones que continuen a la zona.
De moment, a més dels centres habituals i de les naus del barri del Tarajal –que solen obrir-se habitualment en episodis de gran afluència de migrants–, Ceuta ha habilitats dues escoles per poder refugiar aquests menors.
Ball de xifres
La dada de 4.860 nens identificats per l’associació veïnal posa en dubte totes les dades oficials que fins ara s’han ofert sobre el nombre de persones i de menors que continuen a Ceuta. Aquest dimecres, la Policia Nacional xifrava en 528 els menors filiats a la ciutat autònoma. Al seu torn, el president autonòmic, Juan Jesús Vivas (PP),assegurava que sota el paraigua de la seva administració ja es troben 1.090 menors protegits. Entitats que treballen sobre el terreny, com Sur Acoge, alertaven que aquestes xifres no s’acostaven a la realitat i que les ONG continuaven apressant-se per trobar tots els menors amagats, especialment en zones perifèriques de l’enclavament, per por de ser tornats al Marroc.
La xifra que dona l’entitat veïnal també posa en dubte les dades oficials sobre el total de persones que es mantenen en sòl ceutí. Les últimes informacions del Govern parlaven de 2.500 persones. Segons Vivas, hi ha almenys 6.000 immigrants sense empara pels carrers de l’enclavament.
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