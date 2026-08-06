El consistori fixa una patrulla nocturna al turó de la Rovira
J. R.
L’incivisme i les molèsties associades als botellons al turó de la Rovira han fet reflotar les queixes en els últims mesos entorn del mirador dels antics búnquers que surt sobre Barcelona. Després de reaparèixer el malestar pels visitants que s’atreveixen a saltar la tanca que envolta l’espai històric per contemplar les vistes o beure fora de l’horari d’entrada, l’Ajuntament va constituir un grup de seguiment amb entitats veïnals al juliol, per acordar solucions davant la massificació turística i els excessos en un dels cims del barri del Carmel. Els últims dies, l’Ajuntament ha activat les primeres mesures per contenir els problemes per soroll, brutícia i altres molèsties a deshores per als veïns. Inclouen el patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana al recinte de la que va ser la bateria antiaèria durant la Guerra Civil i després barri de barraques. A més, s’han penjat nombrosos cartells als voltants que adverteixen de multes en català, castellà i anglès.L’incivisme i les molèsties associades als ‘botellons’ al Turó de la Rovira han fet reflotar les queixes en els últims mesos entorn del mirador dels antics búnquers que surt sobre Barcelona. Després de reaparèixer el malestar pels visitants que s’atreveixen a saltar la tanca que envolta l’espai històric per contemplar les vistes o beure fora de l’horari d’entrada, l’ajuntament va constituir un grup de seguiment amb entitats veïnals al juliol, per acordar solucions davant la massificació turística i els excessos en un dels cims del barri del Carmel. En els últims dies, l’ajuntament ha activat les primeres mesures per mirar de contenir els problemes per soroll, brutícia i altres empipaments a deshores per als veïns. Inclouen el patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana al recinte de la que va ser la bateria antiaèria durant la Guerra Civil i després barri de barraques. A més, s’han penjat nombrosos cartells als voltants que adverteixen de multes en català, castellà i anglès.
"Sancions de fins a 3.000 euros", diuen els rètols que s’han repartit pels carrers que pugen al cim del turó de la Rovira, com els de Labèrnia i Mühlberg, i també a la mateixa cúspide. Els rètols avisen que, d’acord amb l’ordenança de convivència, orinar al carrer s’amonesta amb fins a 750 euros, fer botellon comporta un càstig de 1.500 euros com a màxim i fer soroll a la nit s’arriba a castigar amb 3.000 euros."Sancions de fins a 3.000 euros", diuen els rètols que s’han repartit pels carrers que ascendeixen a la cimera del Turó de la Rovira, com les de Labèrnia i Mühlberg, i també a la mateixa cúspide. Els rètols avisen que, d’acord a l’ordenança de convivència, orinar al carrer s’amonesta amb fins a 750 euros, fer ‘botellon’ comporta un càstig de 1.500 euros com a màxim i fer soroll a la nit s’arriba a castigar amb 3.000 euros.
Normes d’ús
L’Ajuntament manifesta que, amb els rètols, "es reforça la comunicació sobre les normes d’ús del turó de la Rovira per prevenir conductes incíviques que afecten la convivència, la conservació de l’espai i el descans veïnal". El govern municipal afegeix que els mateixos cartells d’advertència s’estendran al parc del Guinardó.L’ajuntament manifesta que, amb els rètols, "es reforça la comunicació sobre les normes d’ús del Turó de la Rovira per prevenir conductes incíviques que afecten la convivència, la seguretat, la conservació de l’espai i el descans veïnal". El govern municipal afegeix que els mateixos cartells d’advertència per mirar de dissuadir les males actituds tipificades en la normativa municipal s’estendran al parc del Guinardó.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Les víctimes del fals bróker gironí recuperaran aviat el 38% dels diners
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Veïns de Vilablareix reclamen canvis en els accessos i mesures contra el soroll del futur supermercat Cugat
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Pugen a 30 les denúncies contra una agència de viatges de l’Escala per una possible estafa
- Troben una casa amb impactes de bala i sang que podria ser el lloc del crim de Lloret