Eclipsi solar del 12 d'agost: com veure-ho amb seguretat i què fer per a evitar problemes de mobilitat
El sud de Catalunya concentrarà la major afluència de visitants per a seguir un fenomen astronòmic excepcional que no tornarà a repetir-se en més de cent anys
El pròxim 12 d'agost, Catalunya viurà un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les últimes generacions: un eclipsi solar total que no es repetirà en el territori fins dins de més d'un segle. La previsió d'una gran afluència de persones cap a les zones on el fenomen serà visible íntegrament ha portat a la Generalitat a activar un ampli dispositiu per a garantir la seguretat, la mobilitat i una experiència d'observació segura.
Les comarques del sud, especialment les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent, concentraran bona part dels desplaçaments durant la tarda del 12 d'agost. Per aquest motiu, les autoritats recomanen planificar el viatge amb antelació, consultar els punts oficials d'observació i seguir en tot moment les indicacions.
La seguretat, la prioritat
Encara que es tracta d'un espectacle natural únic, observar un eclipsi solar requereix prendre algunes precaucions. Mirar al Sol directament sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Aquest risc és present en els instants previs i posteriors a la totalitat de l'eclipsi, i durant tot el fenomen en aquelles zones on la seva visibilitat sigui solament parcial, com ocorrerà en alguns punts de Barcelona o Girona.
Per a això, és imprescindible utilitzar ulleres homologades específiques per a eclipsis solars. No han d'emprar-se mètodes casolans com a radiografies, ulleres de sol, cristalls fumats o filtres improvisats. L'opció més popular són les ulleres amb filtre solar certificades segons la norma ISO 12312-2.
També poden utilitzar-se mètodes d'observació indirecta, com a telescopis equipats amb filtres solars adequats o el senzill mètode 'pinhole', que consisteix a realitzar un petit orifici en una caixa de cartó o cartolina per a projectar la imatge del Sol sobre una superfície, permetent seguir l'eclipsi sense cap risc per a la vista.
Durant la fase de totalitat, i únicament durant aquests instants, l'eclipsi pot observar-se a simple vista, ja que l'ús d'ulleres de protecció impediria apreciar la corona solar, així com les estrelles i els planetes visibles en aquest moment. Quan reaparegui el primer centelleig de llum solar després de la Lluna, serà imprescindible tornar a col·locar-se les ulleres de protecció.
Com evitar problemes de trànsit
La Generalitat preveu una mobilitat excepcional durant les hores prèvies a l'eclipsi, especialment en les principals vies d'accés al sud de Catalunya. Per a minimitzar incidències, es recomana:
- Planificar el desplaçament amb suficient antelació.
- Sortir amb marge per a evitar retencions d'última hora.
- Seguir la informació del trànsit i les indicacions del Servei Català de Trànsit.
- Utilitzar únicament els espais habilitats per a estacionar.
- No detenir mai el vehicle en autopistes, vorals o carreteres per a observar l'eclipsi.
A més, convé recordar que el fenomen coincidirà amb les hores de més calor del dia. Les autoritats aconsellen portar aigua suficient, protegir-se del sol mentre s'espera l'inici de l'eclipsi i buscar, sempre que sigui possible, zones d'ombra fins al moment de l'observació.
Punts oficials d'observació
Per a facilitar una experiència segura, la Generalitat ha identificat 20 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. Es tracta d'espais amplis, amb accessos segurs i bona mobilitat, que ofereixen unes condicions òptimes de visibilitat i garanteixen la protecció de l'entorn natural, així com la viabilitat logística i la disponibilitat de serveis mínims per a acollir una gran afluència de públic.
A través del portal oficial de l'eclipsi, els ciutadans poden consultar un mapa interactiu, comprovar com es veurà el fenomen des de cada municipi i conèixer els horaris exactes de cada fase de l'eclipsi per a planificar millor la jornada.
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