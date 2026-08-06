Resultats
La gran inspecció d’ulleres de l’eclipsi conclou que els productes comercialitzats a Espanya són segurs i «sense deficiències rellevants»
Els únics incompliments detectats tenen a veure amb la falta d’informació proporcionada en alguns productes així com amb un filtre que deixa passar menys llum de l’habitual, cosa que deixaria una imatge de l’eclipsi una mica més fosca
Espanya redobla els controls davant la venda d’ulleres fraudulentes per a l’eclipsi: poden causar «danys irreversibles» per a la vista
Valentina Raffio
El Ministeri de Consum va posar en marxa fa uns mesos per petició del Governuna gran inspecció d’ulleres per veure l’eclipsi. ¿L’objectiu? Esbrinar si els productes comercialitzats a Espanya compleixen la legislació vigent en matèria de seguretat i d'informació i, per tant, si són segurs i adequats per observar aquest fenomen astronòmic, que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. Després de setmanes de treball, múltiples inspeccions en establiments comercials i en botigues en línia, i diverses anàlisis de productes als laboratoris, per fi s’ha assolit un veredicte. I és que, segons ha comunicat aquest dijous el ministeri de Pablo Bustinduy, la campanya ha conclòs «que les ulleres comercialitzades a Espanya mostren un elevat grau de compliment en relació amb la seguretat ocular, sense deficiències rellevants».
La campanya ha analitzat 75 marques d’ulleres per a l’eclipsi i conclou que tots els productes estudiats compleixen la normativa de seguretat ocular
En total, s’han analitzat un total de 75 marques d’ulleres comercialitzades en diferents punts d’Espanya per veure l’eclipsi. Només a Catalunya, l’Agència Catalana del Consum ha inspeccionat uns 15 models diferents. L’anàlisi d’aquests productes indica que les ulleres comercialitzades a Espanya són segures i eficaces i, per sort, no mostren cap incompliment greu en la normativa. Els assajos efectuats no han detectat cap problema rellevant ni en els materials ni en les superfícies o les muntures utilitzades en la fabricació d'aquests productes. Quant als filtres, s’ha comprovat que els materials utilitzats compleixen els requisits establerts per bloquejar la radiació ultraviolada i infraroja i, per tant, ofereixen una protecció adequada durant l’observació de l’eclipsi.
Defectes detectats
Segons explica el Ministeri, en alguns models d’ulleres s’ha comprovat que els filtres utilitzats deixen passar menys llum visible de la recomanada per la norma. Això significa que, a la pràctica, els que les utilitzin podrien veure la imatge de l’eclipsi més fosca que la resta. Però tot i així, tal com reafirma l’anàlisi, «això no suposa un risc per a la salut ocular» sempre que les ulleres no es retirin mentre s’observa l’eclipsi. També s’han detectat algunes deficiències en la documentació o en la informació que acompanya determinats models, tot i que aquests incompliments són de caràcter informatiu i no afecten la seguretat dels usuaris.
La inspecció detecta «algunes deficiències en la documentació» o en la informació que acompanya alguns dels models, però assegura que no afecten la seguretat dels usuaris
La campanya, realitzada a petició de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses del Govern davant els esdeveniments previstos per als pròxims tres anys, ha sigut coordinada per la Direcció General de Consum (DGC) en coordinació amb les autoritats competents de comunitats autònomes com Catalunya, La Rioja, Comunitat de Madrid, Balears, País Valencià, Regió de Múrcia, Aragó, Galícia i Castella i Lleó, a més de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), adscrit del Ministeri de Treball i Economia Social, i al Centre d’Investigació i Control de la Qualitat (CICC). Malgrat els bons resultats d’aquesta iniciativa, les autoritats demanen continuar extremant precaucions i assegurar que tots els productes adquirits compleixen la normativa ISO 12312-2:2015 i compten amb el segell CE de la Unió Europea.
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