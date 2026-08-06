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Crisi migratòria

Les ONG alerten del risc que viuen les nenes migrants a Ceuta davant agressions sexuals, tràfic i explotació

Save the Children avisa que les menors que han arribat a la ciutat autònoma i que estan fora del sistema de protecció són especialment vulnerables

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Una dona amb un flotador arriba nedant des del Marroc.

Una dona amb un flotador arriba nedant des del Marroc. / Marcos Moreno / Europa Press

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El Periódico

Barcelona

Save The Children ha posat de manifest aquest dimecres que la falta d’identificació, allotjament segur i acompanyament especialitzat per a les nenes que han arribat a Ceuta «pot augmentar la seva exposició a situacions de violència, tràfic i explotació sexual». Per això, l'ONG ha reclamat que la seva protecció «sigui una prioritat immediata de la resposta» de les autoritats.

«Una adolescent que roman sola i fora del sistema pot trobar-se en una situació d'una enorme vulnerabilitat», ha assenyalat Jennifer Zuppiroli, especialista en migracions de l'organització. «Les entitats que treballen en terreny i estan proporcionant ajuda i acollida a les persones al carrer, n’estan alertant», ha afegit. L'ONG ha demanat que la identificació de les nenes i adolescents es faci de manera activa i urgent, també en el cas d'aquelles que encara no es troben sota el paraigua de l'Administració ceutina, i que totes siguin derivades a «espais segurs on puguin rebre atenció especialitzada i suport psicosocial».

Save the Children ha celebrat, d’altra banda, la iniciativa del Ministeri d’Igualtat d’oferir la seva col·laboració a la ciutat autònoma per reforçar la protecció de les dones que es mantinguin al carrer i advertir sobre els riscos específics que pateixen en el context actual.

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Amagats

L'organització assenyala que ja hi ha un miler de menors acollits, tot i que estima que entre 4.000 i 7.000 encara es troben repartits per tota la ciutat. També tem que molts d'ells estiguin amagats en zones boscoses o ocults per por de ser retornats al Marroc, tal com ja va explicar EL PERIÓDICO. Per a Save the Children, és tan important localitzar-los a tots ells i quantificar-los com «saber qui són, on són i quines necessitats tenen», en paraules de Zuppiroli.

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