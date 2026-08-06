Seguretat pública
La Paula, de Sant Celoni, afectada per l’estafa d’una agència de viatges a l’Escala viatjava a Disneyland Paris: «La nostra preocupació és saber què està pagat i si realment s'ha abonat alguna cosa»
Denunciada per estafa una agència de viatges de l’Escala amb fins a 200 afectats que s’han quedat sense vacances
Eva Batlle
La Paula, veïna de Sant Celoni, tampoc sap què passarà amb el viatge a Disneyland París que va contractar al febrer per a quatre persones. La sortida està prevista per al 27 de desembre i la reserva continua apareixent activa en l’aplicació de Disney, amb els noms dels viatgers, les dates i l’allotjament.
No obstant, la família desconeix si la reserva està completament pagada. La Paula només conserva el justificant de la transferència bancària i una prereserva facilitada pel turoperador. El comprovant de pagament que la responsable li havia promès mai va arribar.
La Paula ha contactat amb Disney i amb el turoperador, però cap de les dues empreses li ha confirmat la situació econòmica de la reserva. «La nostra preocupació és saber què està pagat i si realment s'ha abonat alguna cosa», explica.
L’última resposta directa de la responsable va arribar al maig. La família va tornar a escriure-li al juliol sense obtenir contestació i es va assabentar del cas a través dels mitjans de comunicació. La Paula ja ha enviat el correu de reclamació i té previst presentar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra.
Els casos comparteixen diversos elements: els clients van arribar a l'agència per recomanació de persones que ja hi havien contractat viatges sense incidències, van pagar per endavant i van començar a tenir dificultats per obtenir la documentació o contactar amb la responsable una vegada fet el pagament.
Dotze famílies ja tenen advocat
L’advocat Jonathan Muela representa dotze famílies afectades procedents de Girona, Banyoles, l’Empordà i altres punts de Catalunya. El lletrat afirma que ha intentat contactar amb la responsable per telèfon, WhatsApp i correu electrònic, però que no ha aconseguit parlar directament amb ella.
«Que jo sàpiga, no s’ha tornat cap import», assegura Muela. Segons l’advocat, els casos que representa presenten un patró similar: pressió perquè els clients paguessin ràpidament i no perdessin les ofertes, i posteriors dificultats per obtenir els vols, els justificants o la resta dels serveis contractats.
El lletrat insisteix que s’ha d’actuar amb prudència i que només la investigació i, si és procedent, un jutge podran determinar si els fets constitueixen una estafa. Muela recomana als afectats denunciar el seu cas davant els Mossos d’Esquadra i, paral·lelament, presentar una reclamació extrajudicial per poder acudir a la via civil per incompliment de contracte.
Un altre dels aspectes que s’haurà d’aclarir és si l’agència disposava d’una assegurança o garantia que permeti respondre per les quantitats abonades pels clients. Segons l’advocat, l’existència d’aquesta cobertura podria resultar determinant per facilitar la recuperació dels diners.
La policia catalana havia rebut ja 30 denúncies dimarts i aquest dimecres la xifra ascendia a 90. Les diligències, iniciades per la Unitat d’Investigació de Roses, han sigut assumides per la Unitat Central d’Estafes i Delictes Econòmics dels Mossos d’Esquadra.
La responsable va anunciar dimarts, a través d’Instagram, que suspenia tota l’activitat per la impossibilitat d’accedir als turoperadors i per «greus problemes de gestió». Va demanar disculpes, va negar haver actuat de forma premeditada i va habilitar un correu electrònic per centralitzar les reclamacions.
En el comunicat també va manifestar la seva voluntat de revisar cada cas i gestionar els reembossaments corresponents. No obstant, no va concretar cap calendari ni el procediment que seguirà per tornar els diners.
Els afectats asseguren que ja són més de 400 i es comuniquen a través de grups de WhatsApp mentre busquen assessorament legal i continua la investigació.
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