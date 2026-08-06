Per què cada cop més viatgers trien el tren per descobrir Espanya
iryo està transformant la manera de recórrer el país. L'alta velocitat que només proposa acostar ciutats, també converteix el trajecte en una part essencial de l'experiència i facilita descobrir noves destinacions d'una manera més flexible, còmoda i conscient.
Deixes l'equipatge i t'acomodes al seient. El tren abandona l'estació mentre el paisatge comença a desfilar rere la finestreta i, gairebé sense adonar-te'n, abaixes el ritme. Treus aquest llibre que fa setmanes que espera, converses, demanes un cafè o simplement deixes que la mirada es perdi a l'altra banda del vidre. Encara falten quilòmetres per arribar-hi, però sents que les vacances ja han començat.
Durant molt de temps vam entendre el viatge com un simple desplaçament: el temps que calia invertir per arribar a la destinació. Tot i això, cada vegada són més els que descobreixen que el trajecte també pot formar part de l'experiència. Viatjar ja no consisteix únicament a arribar abans. També importa com arribes.
Aquest canvi de mirada explica per què cada cop més persones trien el tren per descobrir Espanya. Sobre aquesta nova manera de viatjar ha construït iryo la seva proposta, contribuint a transformar l'experiència de viatjar en alta velocitat i apostant per un model en què el confort, la flexibilitat i la qualitat del servei formen part del viatge.
Aquesta filosofia, que té per objectiu oferir la millor experiència d'alta velocitat a Europa, ha connectat amb milions de viatgers. Des que iryo va començar a operar a Espanya, el novembre del 2022, més de 23 milions de persones han triat viatjar amb la companyia. En aquest temps, l'operador privat ha realitzat més de 74.000 serveis i manté quotes de mercat d'entre el 23% i el 28% en corredors com ara Madrid-Barcelona, Madrid-València, Madrid-Sevilla o Madrid-Màlaga.
Comoditat i serveis a bord
Què cerca exactament el nou perfil de viatger? Més enllà de la rapidesa o el preu, cada cop prenen més importància aspectes com el benestar a bord i els serveis disponibles durant el trajecte. Una evolució que explica l'aposta d'iryo per situar el confort al centre de l'experiència de viatge.
Als seus trens d'última generació Frecciarossa, amb els seus amplis espais, els còmodes seients i la cuidada atenció dels seus assistents, el temps a bord es gaudeix d'una altra manera. A aquesta experiència també hi contribueixen altres elements, com la proposta gastronòmica d’Haizea. No es tracta només de demanar un snack a mig viatge, sinó de gaudir d'una cuina pròpia a bord inspirada en els sabors locals i elaborada amb productes de proximitat.
Un turisme més flexible... i també més conscient
La manera de viatjar també està canviant perquè canvien les nostres prioritats. Cada cop valorem més la llibertat i la tranquil·litat mental, traduïdes en la possibilitat d'adaptar els plans sobre la marxa, modificar horaris quan sorgeix un imprevist o combinar diferents mitjans de transport sense complicacions.
Per respondre a aquesta demanda de flexibilitat, iryo compta amb diferents connexions a tretze destins espanyols, amb múltiples freqüències diàries i una oferta de quatre tarifes amb diferents possibilitats de canvis, pensada per adaptar-se a tots els perfils i necessitats. Una proposta que permet organitzar cada desplaçament amb més llibertat, ja sigui un pla improvisat, un viatge de feina o unes vacances planificades amb antelació.
Aquesta flexibilitat va més enllà del trajecte en tren. Gràcies a iryo Conecta, el viatge pot continuar un cop s'arriba a l'estació mitjançant una solució multimodal que facilita l'enllaç amb altres mitjans de transport, com ara l'avió, el taxi o l'autobús. A més, tots els bitllets inclouen l'ús gratuït de la xarxa de Rodalies a les destinacions on opera fins a 4 hores abans i 4 hores després del viatge, fent que el desplaçament fins a la destinació final resulti més senzill i còmode.
L'auge del tren respon també a una consciència ambiental més gran. Davant d'altres mitjans de transport, el ferrocarril ofereix una manera més eficient de recórrer llargues distàncies. Sobre aquest avantatge, iryo ha fet un pas més incorporant l'ús d'energia 100% renovable i una flota fabricada amb un 94% de materials reciclables, reforçant així la seva aposta per una mobilitat cada cop més respectuosa amb l'entorn. A més, la companyia treballa un Pla de Descarbonització i Eficiència Energètica que s'alinea amb l'Agenda 2030 i amb els ODS 7, 9, 11 i 13. Aquest full de ruta es tradueix en mesures concretes. iryo ha registrat la seva petjada de carboni al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i treballa sobre els diferents abasts d'emissió.
L’auge de l’Alta Velocitat reflecteix un canvi que va molt més enllà de la mobilitat. Cada cop més persones descobreixen que el turisme nacional no consisteix únicament a visitar nous llocs, sinó a gaudir també del camí que hi condueix. Perquè, al capdavall, quan el trajecte forma part de l'experiència, el viatge comença molt abans d'arribar a la destinació.
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