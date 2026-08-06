Refrescar-se a la ‘platja’ amagada del Tibidabo
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Zowy Voeten
El parc d’atraccions del Tibidabo ofereix aquests dies diversió i passeig, però també un escenari més fresc per afrontar la calor a l’aire lliure. És la Platja Tibidabo, a la qual s’arriba seguint el Camí del Cel fins al final. Situada al costat de l’atracció Beyond, l’ànima del lloc són els dolls d’aigua que refresquen els usuaris.
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