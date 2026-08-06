Sanitat enviarà indicacions als serveis mèdics sobre l’eclipsi
També es farà una crida a les comunitats autònomes perquè garanteixin presència d’oftalmòlegs a les urgències.
Valentina Raffio
Una de les grans preocupacions al voltant de l’eclipsi del 12 d’agost, el primer de tipus total que s’observa des d’Espanya en més d’un segle, és com l’"observació imprudent" d’aquest fenomen podria perjudicar la salut ocular i causar "danys irreversibles" en milers de persones. Va passar, per exemple, fa uns anys als Estats Units quan, després de presenciar un esdeveniment així, es va observar un augment de les recerques per internet de símptomes vinculats a danys oculars relacionats amb l’eclipsi i un repunt de les urgències oftalmològiques.
A Espanya, el Govern és molt conscient d’aquest risc i, justament per això, treballa ja en mesures per atendre eventuals danys oculars després del 12 d’agost. Segons explica a EL PERIÓDICO el secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa, s’han articulat almenys "dues línies de treball" per fer front a aquests escenaris.
La primera mesura, explica Cigudosa com a coordinador de la Comissió Interministerial per al Trio d’Eclipsis, està liderada pel Ministeri de Sanitat i consisteix en l’enviament d’"una circular" a les comunitats autònomes amb recomanacions oftalmològiques per atendre els pacients que arribin a urgències amb aquest tipus de lesions. L’objectiu serà proporcionar "guies de cures oftalmològiques per a les unitats d’urgència" de tot el país perquè, en cas de rebre un pacient que atribueixi molèsties derivades de l’observació de l’eclipsi, els professionals dels centres de salut i hospitals sàpiguen com atendre aquests casos tan peculiars, quins símptomes tenir en compte i quins són els senyals d’alerta davant possibles retinopaties greus relacionades amb l’observació del sol.
Lesions poc habituals
Això és especialment important, ja que, de normal, aquest tipus de lesions són poc habituals i no tots els centres disposen de protocols específics sobre com detectar-les i tractar-les.
La segona mesura estarà liderada pels organismes sanitaris competents de cada comunitat autònoma i consistirà a fer una crida als centres de salut i hospitals locals per reforçar els serveis de guàrdia oftalmològics per a les hores posteriors a l’eclipsi. "Hem recomanat amb moltíssima vehemència que les comunitats s’assegurin de tenir prou oftalmòlegs d’urgència per atendre possibles danys oculars derivats de l’observació de l’eclipsi. Sabem que en molts centres no sempre es disposa d’un especialista d’aquestes característiques de guàrdia o que atengui casos d’urgència. Però, ateses les circumstàncies, demanem que els serveis sanitaris facin els possible perquè hi hagi un oftalmòleg de guàrdia en les hores posteriors a l’eclipsi", explica Cigudosa en una conversa amb aquest diari, en la qual insisteix en la importància d’extremar precaucions per protegir la salut ocular durant aquest esdeveniment.
Els especialistes afirmen que, en la majoria de casos, els danys oculars derivats de l’observació de l’eclipsi es manifesten entre unes hores i uns dies després de l’exposició al fenomen. Els símptomes d’alerta més habituals són la visió borrosa, l’aparició d’una taca fosca o fixa al centre del camp visual, la distorsió de les imatges, l’alteració en la percepció dels colors i un augment de la sensibilitat a la llum. En alguns casos, les persones afectades també poden experimentar dificultat per enfocar o notar que les línies rectes semblen ondulades. Sovint, el mal per si mateix no provoca dolor directe, però, sí, símptomes que indiquen que la retina s’ha lesionat.
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