12 d’agost
L’Aemet emet la seva primera predicció sobre l’eclipsi i afirma que la jornada serà estable excepte per núvols a la cornisa cantàbrica
El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que proporcionarà butlletins diaris amb previsions per al dia de l’eclipsi a partir de dissabte
El Govern activa aquesta setmana un comitè especial per avaluar el risc d’incendi i mal temps a la franja de l’eclipsi
Eclipsi solar, en directe: horari, on i com veure’l aquest 12 d’agost, millors ulleres de protecció i última hora del fenomen astronòmic
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès aquest divendres la seva primera previsió especial davant l’eclipsi del 12 d’agost per entendre com serà la jornada en què Espanya viurà el primer eclipsi solar total en més d’un segle i, sobretot, si en alguns punts hi haurà fenòmens que poguessin impedir disfrutar d’aquest esdeveniment. En aquests moments, segons afirma l’entitat, els models apunten que dimecres vinent «es preveu un dia marcat per una situació d’estabilitat en la major part del país, amb un predomini del cel poc ennuvolat o clar». L’únic punt que precupa és l ’«àrea cantàbrica i zones del litoral gallec i d’Alborán» ja que, ara per ara, les estimacions apunten que predominarà cel ennuvolat.
Les primeres estimacions apunten que «durant la tarda es formaran intervals de núvols d’evolució en muntanyes del nord peninsular, zones d’Andalusia oriental i especialment al terç est». En cas de confirmar-se, aquests fenòmens podrien «interferir en la visualització de l’eclipsi» des d’aquests punts. Els experts afirmen que aquesta nuvolositat podria implicar alguna tempesta o xàfec aïllat poc important en zones de muntanya d’aquest terç est peninsular, amb més probabilitat al Pirineu i Sistemes Bètics orientale s. Fora d’això no es preveuen precipitacions. A les Canàries s’espera cel ennuvolat o amb intervals ennuvolats en vessants nord de les illes muntanyoses i cel espaiós a la resta.
Un altre tema sobre el qual se centren les previsions és el cas de les temperatures. Per ara els models suggereixen que els «termòmetres ascendiran de forma entre lleugera i moderada» en la major part del país, quedant únicament l’Estret, nord de Galícia i Cantàbric amb descensos lleugers. Els meteoròlegs afirmen que, en cas de confirmar-se aquest escenari, es preveu superar els 35 graus en la major part d’interiors de la Península, exceptuant al nord de Galícia i àrea cantàbrica, així com en àmplies zones de les Balears i localment a les Canàries. S’espera fins i tot depassar els 40 al Guadalquivir, podent fer-ho també en altres depressions del sud-oest i del nord-est.
Risc de núvols i d’incendis
El més important de les previsions, afirmen els experts, és entendre com estarà el cel durant els moments de l’eclipsi, que arribarà al seu punt més espectacular al voltant de dos quarts de vuit de la tarda. El primer butlletí de l’Aemet sobre aquesta qüestió afirma que «al final de la tarda del 12 d’agost, entorn de l’hora de l’eclipsi, es preveu cel ennuvolat o tapat amb nuvolositat baixa en regions de l’àrea cantàbrica» i amb més incertesa a litorals de Galícia i Alborán. Així mateix, durant la tarda es desenvoluparan intervals de nuvolositat d’evolució en regions del terç oriental peninsular, muntanyes del nord i en zones d’Andalusia, on també penetrarà nuvolositat de tipus alt provinent de l’Àfrica. A les Canàries es donaran intervals de núvols baixos al vessant nord de les illes de més relleu. Cel clar en general a la resta del país.
Segons recorden els experts, no tots els núvols impedirien l’observació de l’eclipsi. Els núvols alts, per exemple, en principi no afectarien la visibilitat de l’esdeveniment. Però sí que ho farien les baixes i, sobretot, les que se situen molt a prop de l’horitzó. En aquest sentit, els especialistes recorden que el dia de l’eclipsi caldrà fixar-se no només en la nuvolositat present en una determinada zona sinó en tot allò que «pogués interferir en la seva visualització se situarà a l’oest de la zona d’observació, fins i tot a bastants quilòmetres».
Els models apunten que, a causa de les altes temperatures previstes per a aquell dia, durant el dia 12 d’agost es preveu que l ’índex de perill d’Incendis Forestals (IPIF ) a la Península i les Balears serà en «nivells elevats, situant-se en Molt Alt o Extremo en la major part del territori». «Amb tot això es prega extremar les precaucions en sortides al camp o la muntanya durant tota la setmana del 10 al 16 d’agost per evitar l’inici d’incendis forestals», afirmen des d’Aemet en l’emissió d’aquest primer butlletí informatiu sobre l’eclipsi que, segons afirma l’entitat, s’actualitzarà diàriament fins al mateix dia de l’esdeveniment.
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