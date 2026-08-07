Problema enquistat
Prohibit el bany a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià per la mala qualitat de l’aigua després de les últimes pluges
Com és habitual, la xarxa de sanejament no pot absorbir el cabal i aboca al mar tant les precipitacions recollides com les aigües residuals domèstiques
DURANT EL 2025 |
Badalona ha prohibit el bany per contaminació a les seves platges cada vegada que ha plogut moderadament aquest estiu
PENDENT DE REPARACIÓ |
El dipòsit pluvial de Badalona que ha d’evitar abocaments d’aigua residual al mar fa un any que està trencat
Gerardo Santos
La bandera vermella està hissada des d’aquest divendres al matí a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs, segons ha informat Protecció Civil i el mateix Ajuntament de Badalona. De nou, i com passa des de fa molts anys a la zona, un episodi de pluja moderat (com el d’aquest dijous) és suficient perquè les platges quedin contaminades amb aigües residuals domèstiques. La mesura implica la prohibició del bany al litoral de les tres urbs, per garantir la seguretat dels banyistes.
La restricció es produeix després de les tempestes registrades durant la tarda i nit del dijous 6 d’agost. El molt antic sistema de sanejament urbà de ciutats com Badalona no pot processar el volum de pluja, que se suma al cabal d’aigua residual domèstica. Si la xarxa fos moderna, separaria l’aigua de pluja de la qual es recull dels domicilis, però no es dona el cas, de manera que el sistema de sanejament ha de descarregar l’exterior a través dels alleujaments perquè la pressió del cabal no danyi la xarxa en els seus punts més febles, o que alguna tapa de claveguera salti pels aires.
A més, es pot tenir en compte que l’únic dipòsit pluvial que disposa la ciutat de Badalona, el de l’Estrella, està espatllat des de fa dos anys. Actualment, expliquen fonts municipals, s’està reparant la comesa elèctrica per completar la reparació. Si bien es cierto que, de estar en activo, el depósito podría haberreducido la cantidad de agua de lluvia que la red de alcantarillado tendría que transportar y, por lo tanto, reducir el vertido de aguas residuales al mar, tampoco lo podría haber impedido del todo. És per això que l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van anunciar, a finals del 2024, la construcció de tres dipòsits pluvials més.
Així, el problema de l’abocament d’aigües residuals al mar ha tornat a presentar-se aquest estiu al litoral badaloní, de la mà del primer episodi de pluja moderat. El dia 25 de juliol l’estació meteorològica situada al Museu de Badalona va registrar dos mil·límetres de precipitacions, la qual cosa no va ser suficient perquè es produís cap abocament, i les platges badalonines van poder hissar la bandera verda l’endemà. Aquest dijous, no obstant, les pluges han sigut més abundants (3,3 mil·límetres) i s’han produït en un període menor de temps, prou qüestions perquè l’aigua aquest divendres no sigui apta per al bany. Aquest tipus d’episodis de contaminació acostumen a prolongar-se durant unes hores. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Badalona preveu que la bandera vermella podria mantenir-se durant unes 24 hores.
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