Protocol sanitari
Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi
La Generalitat ha preparat un pla especial centrat a les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
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Pau Lizana Manuel
El Departament de Salut ha previst un pla de contingències sanitari a les regions de Catalunya on l’eclipsi solar de dimarts vinent, 12 d’agost, es produirà en la seva totalitat. Així, la Generalitat preveu reforçar les urgències a les unitats d’oftalmologia dels centres d’atenció primària i els centres hospitalaris de les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El dispositiu començarà la mateixa nit de l’eclipsi i s’allargarà amb «la màxima cobertura possible» durant el matí dels dies 13 i 14 d’agost.
En concret, la generalitat preveu que als hospitals d’aquestes tres regions hi hagi sempre un metge resident present i un altre d’adjunt localitzable per si la pressió assistencial ho requereix. Als centres d’atenció primària, d’altra banda, es preveu un reforç del servei primari integrat per un professional de medicina i un altre d’infermeria des de la tarda del 12 d’agost fins al 13 d’agost al migdia.
El Sistema d’Emergències Mèdiques constituirà el centre de coordinació operativa amb Protecció Civil al 112 de Reus.
[Hi haurà ampliació]
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