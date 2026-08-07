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Extremar la prudència

Catalunya torna a activar l’alerta per tempestes intenses pel risc de crescudes de rius i rieres

Al Pirineu i Prepirineu hi ha probabilitat de precipitació de 40 l/m2 en 30 minuts

Protecció Civil desactiva l’alerta per fortes pluges però l’RL4 continua sense servei entre Calaf i Manresa

Catalunya torna a activar l’alerta per tempestes intenses pel risc de crescudes de rius i rieres

Catalunya torna a activar l’alerta per tempestes intenses pel risc de crescudes de rius i rieres / ZOWY VOETEN / VÍDEO: REDACCIÓN

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Germán González

Barcelona

Tot just unes hores ha estat desactivat el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), ja que Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a llançar l’alerta per pluges davant les previsions que aquest divendres a la tarda i aquest dissabte es reactivaran les tempestes i poden ser, de nou, molt intenses.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per intensitat de precipitació, de 40 l/m2 en 30 minuts, que pot afectar especialment aquest divendres el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Per demà s’espera que les pluges impactin al nord-oest del país. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent i calamarsa.

Els organismes gestors de conques –l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)–, intensificaran la vigilància sobretot a les capçaleres per la possible crescuda de rius i rieres, i l’afectació que això pugui tenir en punts inundables.

Evitar la mobilitat

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la prudència. Sobretot respecte a la mobilitat i a les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.

També recomanen a la ciutadania evitar aparcar en rieres o punts inundables, no creuar mai rius, rieres ni zones inundades, ni a peu ni amb vehicle, reduir la mobilitat en cas de fortes precipitacions, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables i seguir l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats.

A més, Protecció Civil de la Generalitat demana també als municipis que revisin els punts inundables habituals i prenguin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses.

Sense incidències

L’episodi de temporal d’aquest dijous a Catalunya no va deixar incidències destacades per les pluges intenses, més enllà del tall d’alguns trams del servei de Rodalies en tres línies a conseqüència d’alguna caiguda d’un arbre, afectació a la catenària o inundacions. Aquest divendres es mantenia interrompuda la circulació a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Tampoc hi ha cap carretera afectada.

Alguns dels registres més destacats del dia van ser els 78,7 l/m2 caiguts en les últimes hores a Montsec d’Ares, Sant Salvador de Guardiola (58,5 l/m2), Das (54,6 l/m2) i Santa Coloma de Farners (50,2 l/m2).

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Entre dijous al migdia i les vuit del matí d’aquest divendres el telèfon d’emergències 112 ha rebut 410 trucades, que han generat 182 expedients d’actuació per part de sanitaris, policia o bombers. Per comarques, des d’on s’han rebut més avisos són el Vallès Oriental (34,72%), el Bages (13,61%) i la Selva (10,56%). El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que no ha hagut de fer cap servei relacionat amb l’episodi de pluges.

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