Experiència inoblidable
Guia per aconseguir les ulleres gratis del Govern i l’ONCE per a l’eclipsi solar: tots els punts de recollida a Catalunya
La província de Tarragona i la meitat sud de la província de Lleida quedaran totalment a les fosques durant gairebé dos minuts
Eclipsi solar del 12 d’agost a Catalunya: les millors hores amb mes visibilitat per veure el fenomen astrònomic a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
Les millors apps d’Android i iOS per veure l’eclipsi solar del 12 d’agost en temps real
Patricia López Avilés
El pròxim 12 d’agost Espanya viurà un esdeveniment inoblidable, la lluna taparà completament el sol durant més d’un minut, i es formarà així un eclipsi total, una cosa que no es presenciava al país des de fa més de 100 anys.
L’esdeveniment astronòmic iniciarà cap a les 19.30 h la seva trajectòria visible a Galícia, avançarà en diagonal pel territori peninsular fins a cobrir per complet Castelló i les Balears cap a les 20.30 h.
Tot i que la totalitat de l’eclipsi es limitarà a aquesta franja geogràfica, la resta de les localitats del país també podran disfrutar de l’esdeveniment, però de manera parcial.
Punts habilitats
A Catalunya, la província de Tarragona i la meitat sud de la província de Lleida quedaran totalment a les fosques durant gairebé dos minuts, i durant aquest lapse de temps canviarà la llum, baixarà la temperatura i es podran veure les estrelles al firmament.
A Barcelona i Girona l’eclipsi serà parcial, tot i que tampoc deixarà ningú indiferent.
Per poder presenciar l’esdeveniment astronòmic, la Generalitat ha posat en marxa una vintena de punts segurs.
Ulleres homologades
A més, és important recordar que mirar un eclipsi de sol sense seguir les indicacions de seguretat pot danyar la vista de manera irreversible, i només és segur si s’utilitzen sistemes que redueixin la llum i bloquegin la radiació nociva. Per aquesta raó, a partir del dilluns 3 d’agost la Generalitat i el Govern central repartiran ulleres homologades de manera gratuïta per poder disfrutar de l’experiència sense preocupacions.
A Catalunya, el Govern distribuirà 150.000 ulleres als 23 punts d’observació habilitats en 18 municipis per veure l’eclipsi. Al seu torn, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats van arrencar dilluns passat la campanya «Una vista única. Cuida-la» mitjançant la qual repartiran, juntament amb l’entitat social ONCE, dos milions d’ulleres homologades, 1,7 milions per part de l’associació i 300.000 del ministeri.
Per aconseguir-les es pot fer de dues maneres: als centres adscrits a la campanya, que a Catalunya són el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona), el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (la Noguera, Lleida), o als punts de venda de loteria de l’ONCE.
Entre els mètodes d’observació que no són segurs i que s’han d’evitar hi ha:
- Ulleres de sol.
- Pel·lícules de fotografia analògica velades.
- Radiografies.
- CD.
- Qualsevol mètode del qual no es tingui la certesa que és 100% segur.
Tampoc s’ha de mirar el sol a través de cap instrument òptic (càmera de fotos o binoculars, per exemple) si no disposa del filtre adequat, que s’ha de situar sempre davant de l’objectiu.
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