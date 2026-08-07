Migrants
El Govern instal·la dutxes i banys a les zones de més concentració de migrants a Ceuta
El Centre d’Estada Temporal d’Immigrants ampliarà la seva capacitat d’acollida
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EP
El Govern ha començat a desplegar nous recursos d’emergència per atendre les persones migrants que es mantenen en situació de carrer a Ceuta arran de l’entrada massiva registrada la setmana passada.
Els dispositius es concentraran en dos dels principals punts on actualment s’agrupen els estrangers: l’esplanada de la platja del Trampolín i els voltants del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI).
Els primers treballs ja han arrencat a l’esplanada situada al costat de la platja del Trampolín, un espai que fins ara funcionava com a aparcament i que serà condicionat per oferir serveis bàsics als migrants.
L’actuació està sent executada per Capote y Alba i, segons han traslladat des de l’empresa, contempla lainstal·lació de 30 dutxes i 10 banys, que permetran millorar les condicions higièniques de les persones que es mantenen concentrades a la zona.
En aquest punt, la Creu Roja manté el repartiment diari de menjar i aigua amb la col·laboració de la Policia Nacional per garantir el desenvolupament del dispositiu humanitari.
Paral·lelament, el Govern també reforçarà l’atenció a l’entorn del CETI, on continuen concentrades nombroses persones que no han pogut accedir al centre a causa de la saturació de les instal·lacions.
Repartiment d’aliments i zona coberta
Segons han confirmat fonts consultades per Europa Press, a la zona del Jaral, al costat del CETI, s’habilitaran recursos provisionals que inclouran dutxes, lavabos, espais destinats al repartiment d’aliments i una zona coberta per protegir-se del sol.
Aquestes infraestructures no estaran destinades a l’allotjament dels migrants, sinó a cobrir les seves necessitats bàsiques mentre es mantenen en situació de carrer i esperen una resposta administrativa.
De manera paral·lela, el Centre d’Estada Temporal d’Immigrants també ampliarà la seva capacitat d’acollida. Aquest dimecres van començar els treballs per instal·lar més lliteres al pati situat al costat de l’entrada principal del recinte. Cada estructura incorpora dos llits i permetrà incrementar el nombre de places disponibles en un centre que actualment allotja més de 800 residents, molt per sobre de la seva capacitat ordinària.
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